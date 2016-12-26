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Зарплата «в конвертах»…

27.12.2016 — ЧП | Працоўная слава (Воложин)  
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Имеют место факты, когда работодатель, особенно в организациях негосударственной формы собственности, платит заработную плату из двух частей. Большая часть заработной платы – неофициальная «в конвертах», а с меньшей уплачиваются взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.

При этом все остаются довольны: и работодатель, и работник. Но это временно. Как только приходит время оформления работника на пенсию, оказывается, что сумма, с которой уплачивались взносы в Фонд, значительно меньше и отличается от реальной, выплаченной работнику. В результате, при назначении и расчете пенсии получается низкий коэффициент, а следовательно, и маленькая пенсия.

Подобная экономия приводит к тому, что с субъектов хозяйствования впоследствии взыскиваются суммы недоначисленных и недоплаченных налогов и отчислений, и пеня за несвоевременность их уплаты. Помимо этого, такие действия влекут административную и уголовную ответственность.

Выплата заработной платы «в конверте» является нарушением прав граждан на пособия, пенсии и другие социальные гарантии. Еще хуже, если заработная плата полностью выплачивается «в конверте» и страховые взносы в бюджет Фонда не уплачиваются вообще. Теоретически, у работника останется только право в судебном порядке взыскать ущерб с недобросовестного работодателя.

Выплаченная неофициально зарплата отразится и на размере социальных выплат в случае возникновения проблем со здоровьем. Работник получит оплату больничного листа по временной нетрудоспособности и по беременности и родам только из расчета официальной зарплаты.

Будущее каждого работника в его собственных руках.

Райотдел Миноблуправления ФСЗН

 
 
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Имеют место факты, когда работодатель, особенно в организациях негосударственной формы собственности, платит заработную плату из двух частей. Большая часть...

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