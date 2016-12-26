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Источник: Чижа еще не помиловали

27.12.2016 10:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Расследование уголовного дела в отношении владельца группы компаний "Трайпл" Юрия Чижа продолжается, речь о помиловании пока не идет, сообщил Sputnik во вторник источник, знакомый с ходом расследования дела.

Источник: Чижа еще не помиловали
© Sputnik / Виктор Толочко
Дело Чижа: суда не будет, но надо вернуть долги и просить помилования

Чиж и еще пять топ-менеджеров "Трайпла" были задержаны 11 марта 2016 года. По информации КГБ, олигарх выводил деньги из Беларуси посредством фиктивной коммерческой структуры, созданной в Российской Федерации. Чижа отпустили из СИЗО КГБ в начале сентября 2016 года. Тогда эксперты заявили о том, что ему нужно собрать около 30 миллионов долларов, чтобы закрыть уголовное дело и обратиться в комиссию по помилованию. Звучали прогнозы, что к Новому году Чижа помилуют.

"Есть информация, что ему сначала предстоит разобраться со всеми долгами перед государством, а потом будет идти речь о помиловании", — сообщил Sputnik источник, знакомый с ходом расследования уголовного дела в отношении бизнесмена.

По его словам, Чижу определили срок для того, чтобы он мог решить вопросы с долгами перед государством. Собеседник агентства отметил, что "ряд условий, которые приближают к закрытию уголовного дела, Чиж уже выполнил, но предстоит еще напрячься, чтобы дойти до финала".

"Это классический вариант того, что случается с бизнесменами, которые были близко к власти, а потом утратили доверие",- сказал источник.  

По его словам, "срок, который отвели бизнесмену, довольно длительный, потому что нерешенных вопросов много, скорее всего, эти вопросы он будет закрывать в течение всего следующего года".

Он уточнил, что уголовное дело в отношении Чижа не закрыто.

Как ранее сообщало агентство со ссылкой на КГБ, в середине сентября бизнесмен Юрий Чиж был отпущен из СИЗО после того, как полностью возместил ущерб. Есть  основания  полагать, что Чиж  возместил сумму, которая  фигурировала в материалах уголовного дела — 12-13  миллионов долларом с применением коэффициента. "В Беларуси коэффициент меньше двух не применяют. Сумма с учетом коэффициента  Чижа набежала  немаленькая — до 30 миллионов долларов.   Скорее  всего, он ее уже нашел. Но для помилования предстоит рассчитаться и с другими долгами, например, по кредитам в банках", — сказал собеседник агентства.

 
Теги: Минск
 
 
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Прогнозы экспертов о помиловании опального олигарха к Новому году не сбылись, ему предстоит погасить все долги перед государством, и только потом будет идти речь о...

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