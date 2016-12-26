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Минобороны РФ отчиталось по крушению Ту-154: найден "черный ящик"

27.12.2016 10:20 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Телеуправляемый аппарат "Фалкон" во вторник утром на глубине 17 метров обнаружил основной бортовой самописец с разбившегося Ту-154, в скором времени "черный ящик" доставят в ЦНИИ ВВС в Люберцах, где специалисты проведут расшифровку, сообщает во вторник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Минобороны РФ отчиталось по крушению Ту-154: найден "черный ящик"
© Sputnik Нина Зотина
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Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что местонахождение "черных ящиков" установлено — они в хвостовой части самолета. Позже стало известно, что один из них (прибор регистрации параметров полета) был извлечен на поверхность. Однако официального подтверждения данной информации не было.

"В течение ночи обследование района авиакатастрофы Ту-154 продолжалось безостановочно. Основные усилия поисковой операции были сосредоточены на детальной разведке дна в районе предполагаемого падения самолета. В 5 часов 42 минуты по московскому времени на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон" обнаружен основной бортовой самописец", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие часы самолетом военно-транспортной авиации он будет доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковные Люберцы, специалисты которого займутся его расшифровкой.

Найдены еще пять фрагментов самолета

Накануне водолазы обнаружили на глубине ряд обломков самолета, в том числе хвостовую часть с фрагментами двигателя. Среди частей лайнера была также боковая обшивка фюзеляжа с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра. Все объекты были доставлены на берег.

"Ночью в ходе операции на удалении 1700 метров от берега, на глубине около 30 метров обнаружено еще 5 фрагментов самолета. Это несколько частей фюзеляжа, фрагменты двигателей, различные механизмы и агрегаты. Все обломки доставляются на берег и передаются следственным органам", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что продолжается наращивание группировки сил поисковой операции, в которой сейчас задействованы противодиверсионный катер "Суворовец", опытовое судно "Селигер", катамаран "Борей", спасательное буксирное судно "Профессор Николай Муру" и рейдовые водолазные катера.

Кроме того, согласно сообщению военного ведомства, приступили к посменной работе в районе поиска четыре обитаемых глубоководных аппарата.

"Два глубоководных обитаемых аппарата Русского географического общества спущены на воду и сейчас буксируются в основной район поиска. Их главная задача — детальная разведка участка дна размером 1 на 3 километра по направлению предполагаемого разброса обломков. Всего в операции задействовано 45 кораблей и судов (32 различных судна Минтранса РФ), 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и 5 вертолетов", — отмечает МО РФ.

12 тел и 156 фрагментов погибших

"Водолазами со спасательного судна "Эпрон" обнаружено и поднято на борт тело еще одного погибшего… Таким образом, на сегодняшний день обнаружено 12 тел и 156 фрагментов погибших в результате крушения Ту-154", — сказано в релизе.

Все тела и останки доставляются военными самолетами в Москву для опознания родственниками. Один погибший уже опознан, отмечает военное ведомство.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

 
Теги: Минск
 
 
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В ближайшее время специалисты ЦНИИ ВВС займутся расшифровкой самописца; СМИ сообщают, что этот процесс может занять несколько недель.

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