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Минобороны РФ отчиталось по крушению Ту-154: найден "черный ящик"
27.12.2016 10:20 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Телеуправляемый аппарат "Фалкон" во вторник утром на глубине 17 метров обнаружил основной бортовой самописец с разбившегося Ту-154, в скором времени "черный ящик" доставят в ЦНИИ ВВС в Люберцах, где специалисты проведут расшифровку, сообщает во вторник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
© Sputnik Нина Зотина
Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что
"В течение ночи обследование района авиакатастрофы Ту-154 продолжалось безостановочно. Основные усилия поисковой операции были сосредоточены на детальной разведке дна в районе предполагаемого падения самолета. В 5 часов 42 минуты по московскому времени на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон" обнаружен основной бортовой самописец", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшие часы самолетом военно-транспортной авиации он будет доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковные Люберцы, специалисты которого займутся его расшифровкой.
Найдены еще пять фрагментов самолета
Накануне водолазы обнаружили на глубине ряд обломков самолета, в том числе хвостовую часть с фрагментами двигателя. Среди частей лайнера была также боковая обшивка фюзеляжа с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра. Все объекты были доставлены на берег.
"Ночью в ходе операции на удалении 1700 метров от берега, на глубине около 30 метров обнаружено еще 5 фрагментов самолета. Это несколько частей фюзеляжа, фрагменты двигателей, различные механизмы и агрегаты. Все обломки доставляются на берег и передаются следственным органам", — говорится в сообщении.
Отмечается также, что продолжается наращивание группировки сил поисковой операции, в которой сейчас задействованы противодиверсионный катер "Суворовец", опытовое судно "Селигер", катамаран "Борей", спасательное буксирное судно "Профессор Николай Муру" и рейдовые водолазные катера.
Кроме того, согласно сообщению военного ведомства, приступили к посменной работе в районе поиска четыре обитаемых глубоководных аппарата.
"Два глубоководных обитаемых аппарата Русского географического общества спущены на воду и сейчас буксируются в основной район поиска. Их главная задача — детальная разведка участка дна размером 1 на 3 километра по направлению предполагаемого разброса обломков. Всего в операции задействовано 45 кораблей и судов (32 различных судна Минтранса РФ), 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и 5 вертолетов", — отмечает МО РФ.
12 тел и 156 фрагментов погибших
"Водолазами со спасательного судна "Эпрон" обнаружено и поднято на борт тело еще одного погибшего… Таким образом, на сегодняшний день обнаружено 12 тел и 156 фрагментов погибших в результате крушения Ту-154", — сказано в релизе.
Все тела и останки доставляются военными самолетами в Москву для опознания родственниками. Один погибший уже опознан, отмечает военное ведомство.
Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию,
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В ближайшее время специалисты ЦНИИ ВВС займутся расшифровкой самописца; СМИ сообщают, что этот процесс может занять несколько недель.
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