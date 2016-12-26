МИНСК, 27 дек — Sputnik. Телеуправляемый аппарат "Фалкон" во вторник утром на глубине 17 метров обнаружил основной бортовой самописец с разбившегося Ту-154, в скором времени "черный ящик" доставят в ЦНИИ ВВС в Люберцах, где специалисты проведут расшифровку, сообщает во вторник департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.



© Sputnik Нина Зотина ФСБ: падение Ту-154 в Сочи снял видеорегистратор

Ранее российские СМИ со ссылкой на источники сообщали, что местонахождение "черных ящиков" установлено — они в хвостовой части самолета . Позже стало известно, что один из них (прибор регистрации параметров полета) был извлечен на поверхность. Однако официального подтверждения данной информации не было.

"В течение ночи обследование района авиакатастрофы Ту-154 продолжалось безостановочно. Основные усилия поисковой операции были сосредоточены на детальной разведке дна в районе предполагаемого падения самолета. В 5 часов 42 минуты по московскому времени на удаленности 1600 метров от берега на глубине 17 метров телеуправляемым аппаратом "Фалкон" обнаружен основной бортовой самописец", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ближайшие часы самолетом военно-транспортной авиации он будет доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковные Люберцы, специалисты которого займутся его расшифровкой.

Найдены еще пять фрагментов самолета

Накануне водолазы обнаружили на глубине ряд обломков самолета, в том числе хвостовую часть с фрагментами двигателя. Среди частей лайнера была также боковая обшивка фюзеляжа с иллюминаторами размером 3,5 на 4,5 метра. Все объекты были доставлены на берег.

"Ночью в ходе операции на удалении 1700 метров от берега, на глубине около 30 метров обнаружено еще 5 фрагментов самолета. Это несколько частей фюзеляжа, фрагменты двигателей, различные механизмы и агрегаты. Все обломки доставляются на берег и передаются следственным органам", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что продолжается наращивание группировки сил поисковой операции, в которой сейчас задействованы противодиверсионный катер "Суворовец", опытовое судно "Селигер", катамаран "Борей", спасательное буксирное судно "Профессор Николай Муру" и рейдовые водолазные катера.

Кроме того, согласно сообщению военного ведомства, приступили к посменной работе в районе поиска четыре обитаемых глубоководных аппарата.

"Два глубоководных обитаемых аппарата Русского географического общества спущены на воду и сейчас буксируются в основной район поиска. Их главная задача — детальная разведка участка дна размером 1 на 3 километра по направлению предполагаемого разброса обломков. Всего в операции задействовано 45 кораблей и судов (32 различных судна Минтранса РФ), 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и 5 вертолетов", — отмечает МО РФ.

12 тел и 156 фрагментов погибших

"Водолазами со спасательного судна "Эпрон" обнаружено и поднято на борт тело еще одного погибшего… Таким образом, на сегодняшний день обнаружено 12 тел и 156 фрагментов погибших в результате крушения Ту-154", — сказано в релизе.

Все тела и останки доставляются военными самолетами в Москву для опознания родственниками. Один погибший уже опознан, отмечает военное ведомство.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром . По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза .