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Уголовные дела возбудили в отношении двух сотрудников "Беларусьфильма"

27.12.2016 11:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек — Sputnik. Прокурор Первомайского района Минска возбудил два уголовных дела в отношении должностных лиц РУП "Национальная киностудия "Беларусьфильм", — сообщили Sputnik во вторник в генеральной прокуратуре Беларуси.

Уголовные дела возбудили в отношении двух сотрудников "Беларусьфильма"
© flickr.com/ Thomas's Pics
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"Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили в Генпрокуратуре.

По словам собеседников агентства, под следствие попали начальник производственного комплекса и начальник отдела, которые подозреваются в том, что внесли заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени и похитили таким образом денежные средства.

Данные уголовные дела направлены в соответствующие подразделения Следственного комитета для организации предварительного расследования.

 
Теги: Минск
 
 
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Начальник производственного комплекса и начальник отдела подозреваются в том, что внесли заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени и таким образом...

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