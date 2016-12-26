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Уголовные дела возбудили в отношении двух сотрудников "Беларусьфильма"
27.12.2016 11:10 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Прокурор Первомайского района Минска возбудил два уголовных дела в отношении должностных лиц РУП "Национальная киностудия "Беларусьфильм", — сообщили Sputnik во вторник в генеральной прокуратуре Беларуси.
"Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили в Генпрокуратуре.
По словам собеседников агентства, под следствие попали начальник производственного комплекса и начальник отдела, которые подозреваются в том, что внесли заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени и похитили таким образом денежные средства.
Данные уголовные дела направлены в соответствующие подразделения Следственного комитета для организации предварительного расследования.
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Начальник производственного комплекса и начальник отдела подозреваются в том, что внесли заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени и таким образом...
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