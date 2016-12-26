МИНСК, 27 дек — Sputnik. Прокурор Первомайского района Минска возбудил два уголовных дела в отношении должностных лиц РУП "Национальная киностудия "Беларусьфильм", — сообщили Sputnik во вторник в генеральной прокуратуре Беларуси.

"Уголовные дела возбуждены по ч. 1 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили в Генпрокуратуре.

По словам собеседников агентства, под следствие попали начальник производственного комплекса и начальник отдела, которые подозреваются в том, что внесли заведомо ложные сведения в табели учета рабочего времени и похитили таким образом денежные средства.

Данные уголовные дела направлены в соответствующие подразделения Следственного комитета для организации предварительного расследования.