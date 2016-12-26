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Руководитель института НАН попал под следствие
27.12.2016 11:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек — Sputnik. Прокурором Советского района Минска возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора одного из институтов Национальной академии наук Беларуси, сообщили Sputnik во вторник в генеральной прокуратуре Беларуси.
"Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.424 (злоупотребление служебными полномочиями) Уголовного кодекса Беларуси", — сообщили в надзорном ведомстве.
Руководитель подозревается в том, что поставил за рубеж заведомо неисправное и несоответствующее договорам оборудование, чем причинил ущерб на сумму более 190 000 долларов США, уточнили в Генпрокуратуре.
Уголовное дело направлено в соответствующие подразделения Следственного комитета для организации предварительного расследования. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
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Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы за то, что поставил за границу несправное оборудование.
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