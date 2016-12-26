МИНСК, 27 дек – Sputnik. Микроавтобус с восемью пассажирами врезался в большегрузный автомобиль в Бешенковичском районе, сообщили Sputnik во вторник в УВД Витебского облисполкома.

Авария произошла около 8:40 на 197-м километре автодороги Минск – Витебск возле деревни Бочейково.

"Сначала потерял управление автомобилем 56-летний водитель MAN – фуру вынесло в кювет, а затем на том же участке занесло микроавтобус "Газель", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что за рулем "Газели", принадлежащей одной из витебских строительных фирм, был 51-летний мужчина, машина перевозила восемь работников компании.

По информации УВД, в результате аварии водители не пострадали, пассажиры микроавтобуса были доставлены скорой в Бешенковичскую центральную районную больницу.

В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП.