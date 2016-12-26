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"Газель" с 8 пассажирами врезалась в фуру в Бешенковичском районе
27.12.2016 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек – Sputnik. Микроавтобус с восемью пассажирами врезался в большегрузный автомобиль в Бешенковичском районе, сообщили Sputnik во вторник в УВД Витебского облисполкома.
Авария произошла около 8:40 на 197-м километре автодороги Минск – Витебск возле деревни Бочейково.
"Сначала потерял управление автомобилем 56-летний водитель MAN – фуру вынесло в кювет, а затем на том же участке занесло микроавтобус "Газель", – сказали в УВД.
Там также сообщили, что за рулем "Газели", принадлежащей одной из витебских строительных фирм, был 51-летний мужчина, машина перевозила восемь работников компании.
По информации УВД, в результате аварии водители не пострадали, пассажиры микроавтобуса были доставлены скорой в Бешенковичскую центральную районную больницу.
В настоящее время сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП.
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Сначала на скользкой дороге занесло MAN, а спустя некоторое время в него въехал микроавтобус.
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