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Бывшему и.о. начальника Барановичской ГАИ предъявлено обвинение
27.12.2016 15:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек – Sputnik. Сбившему женщину в Ляховичском районе Андрею Волковыцкому предъявлено обвинение, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.
© Sputnik / Виктор Толочко
ДТП
"Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси – нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека", – сказала Дранькова.
По ее словам, по делу назначены необходимые экспертизы, проводится анализ телефонных звонков обвиняемого. "Определена конкретная видимость пешехода с места водителя автомобиля Opel Zafira, которая составила 3 секунды до момента наезда", – сказала представитель УСК.
Дранькова также уточнила, что скорость машины Волковыцкого, по предварительным данным, составляла более 60 км/ч.
ДТП вызвало широкий резонанс в обществе: после него в МВД начались проверки сотрудников с использованием полиграфа. Глава ведомства Игорь Шуневич заявил, что не прошедшие тест работники ГАИ будут уволены из органов. Впоследствии, однако, он сообщил, что массовых увольнений в Госавтоинспекции не будет.
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Скорость машины Волковыцкого, по предварительным данным, составляла более 60 км/ч.
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