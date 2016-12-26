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Бывшему и.о. начальника Барановичской ГАИ предъявлено обвинение

27.12.2016 15:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек – Sputnik. Сбившему женщину в Ляховичском районе Андрею Волковыцкому предъявлено обвинение, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Брестской области Марина Дранькова.

Бывшему и.о. начальника Барановичской ГАИ предъявлено обвинение
© Sputnik / Виктор Толочко
МВД отказалось от массовых увольнений в ГАИ

ДТП произошло 26 ноября: бывший и.о. начальника Барановичской ГАИ на Opel Zafira на пешеходном совершил наезд на 36-летнюю жительницу Слуцка. Женщина скончалась на месте аварии. Волковыцкий в момент наезда был нетрезв. В отношении него сперва начали служебную проверку, а затем поместили под стражу.

"Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси – нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека", – сказала Дранькова.

По ее словам, по делу назначены необходимые экспертизы, проводится анализ телефонных звонков обвиняемого. "Определена конкретная видимость пешехода с места водителя автомобиля Opel Zafira, которая составила 3 секунды до момента наезда", – сказала представитель УСК.  

Дранькова также уточнила, что скорость машины Волковыцкого, по предварительным данным, составляла более 60 км/ч.

ДТП вызвало широкий резонанс в обществе: после него в МВД начались проверки сотрудников с использованием полиграфа. Глава ведомства Игорь Шуневич заявил, что не прошедшие тест работники ГАИ будут уволены из органов. Впоследствии, однако, он сообщил, что массовых увольнений в Госавтоинспекции не будет.

 
Теги: Минск
 
 
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Скорость машины Волковыцкого, по предварительным данным, составляла более 60 км/ч.

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