БРЕСТ, 27 дек — Sputnik, Дмитрий Босак. Брестский областной суд вынес приговор в отношении гражданина Российской Федерации, совершившего серию изнасилований женщин и девочек в Беларуси, мужчине назначено 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, сообщили Sputnik в Брестском областном суде.



© Фото: СК России Маньяк 20 лет насиловал женщин: для него это была охота

45-летний мужчина был задержан в Беларуси в прошлом году. Ранее сообщалось, что он приезжал из Санкт-Петербурга и насиловал белорусских женщин на протяжении 21 года. Свои преступления он совершал, как правило, у железнодорожных и автомобильных путей. Как отметила старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Надежда Некрашевич, жертвами обвиняемого стали 35 женщин, в том числе три малолетние и пять несовершеннолетних. В некоторых случаях задержанный угрожал своим жертвам ножом, а после изнасилования открыто похищал золотые изделия и деньги.

Коллегия по уголовным делам Брестского областного суда признала 45-летнего россиянина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.166, ч.1 ст.167 и ч.2 ст.167 УК РБ, — изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, в том числе совершенных повторно.

Первое заседание прошло 29 ноября.

"Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности на территории России и Польши, однако был освобожден от нее в связи с применением принудительных медицинских мер. На территории Беларуси обвиняемый был признан вменяемым", — рассказала Некрашевич.

Приговор может быть обжалован в установленном порядке.