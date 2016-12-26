﻿ Петербуржец, насиловавший белорусок, получил 18 лет тюрьмы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Петербуржец, насиловавший белорусок, получил 18 лет тюрьмы

27.12.2016 15:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

БРЕСТ, 27 дек — Sputnik, Дмитрий Босак. Брестский областной суд вынес приговор в отношении гражданина Российской Федерации, совершившего серию изнасилований женщин и девочек в Беларуси, мужчине назначено 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима, сообщили Sputnik в Брестском областном суде.

Петербуржец, насиловавший белорусок, получил 18 лет тюрьмы
© Фото: СК России
Маньяк 20 лет насиловал женщин: для него это была охота

45-летний мужчина был задержан в Беларуси в прошлом году. Ранее сообщалось, что он приезжал из Санкт-Петербурга и насиловал белорусских женщин на протяжении 21 года. Свои преступления он совершал, как правило, у железнодорожных и автомобильных путей. Как отметила старший прокурор отдела прокуратуры Брестской области Надежда Некрашевич, жертвами обвиняемого стали 35 женщин, в том числе три малолетние и пять несовершеннолетних. В некоторых случаях задержанный угрожал своим жертвам ножом, а после изнасилования открыто похищал золотые изделия и деньги.    

Коллегия по уголовным делам Брестского областного суда признала 45-летнего россиянина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.166, ч.1 ст.167 и ч.2 ст.167 УК РБ, — изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, в том числе совершенных повторно.    

Первое заседание прошло 29 ноября.

"Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности на территории России и Польши, однако был освобожден от нее в связи с применением принудительных медицинских мер. На территории Беларуси обвиняемый был признан вменяемым", — рассказала Некрашевич.

Приговор может быть обжалован в установленном порядке.    

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гражданин России на протяжении почти 20 лет насиловал женщин на территории Минской и Брестской областей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
"Газель" с 8 пассажирами врезалась в фуру в Бешенковичском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика