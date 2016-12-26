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Рыбак угорел в палатке на Вилейском водохранилище

27.12.2016 16:44 — ЧП | Tut.by  
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Фото с сайта rybalka-v-rossii.ru

О погибшем рыбаке спасателям сообщили сотрудники РОЧС 26 декабря в 9.30.

Как пояснил Край. бай начальник Вилейской спасательной станции Егор Ровдо, мужчина рыбачил вблизи водосброса. Он зажег примусную лампу в закрытой палатке, перекрыв поток кислорода. Предварительно, смерть наступила из-за отравления угарным газом.

Рыбак — житель Минска 1954 года рождения, рассказал заместитель начальника Вилейского райотдела Следственного комитета Александр Путырский. По факту гибели мужчины следствие проводит проверку. Для установления точной причины смерти назначены экспертизы.

— На улице уже несколько дней стоит плюсовая температура. Призываем любителей зимней рыбалки подумать о собственной жизни и не выходить на неокрепший лед, — отметили в РОСК.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина зажег примусную лампу в закрытой палатке, перекрыв поток кислорода. Предварительно, смерть наступила из-за отравления угарным газом.

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