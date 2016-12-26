|
Рыбак угорел в палатке на Вилейском водохранилище
О погибшем рыбаке спасателям сообщили сотрудники РОЧС 26 декабря в 9.30.
Как пояснил Край. бай начальник Вилейской спасательной станции Егор Ровдо, мужчина рыбачил вблизи водосброса. Он зажег примусную лампу в закрытой палатке, перекрыв поток кислорода. Предварительно, смерть наступила из-за отравления угарным газом.
Рыбак — житель Минска 1954 года рождения, рассказал заместитель начальника Вилейского райотдела Следственного комитета Александр Путырский. По факту гибели мужчины следствие проводит проверку. Для установления точной причины смерти назначены экспертизы.
— На улице уже несколько дней стоит плюсовая температура. Призываем любителей зимней рыбалки подумать о собственной жизни и не выходить на неокрепший лед, — отметили в РОСК.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина зажег примусную лампу в закрытой палатке, перекрыв поток кислорода. Предварительно, смерть наступила из-за отравления угарным газом.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии