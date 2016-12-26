МИНСК, 27 дек – Sputnik. Молодой человек был помещен в реанимационное отделение больницы в Гродно после того, как его на пешеходном переходе сбил легковой автомобиль Audi, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.



© Фото: УВД Витебского облисполкома "Газель" с 8 пассажирами врезалась в фуру в Бешенковичском районе

Авария произошла утром во вторник на улице Лизы Чайкиной в областном центре.

"Парень пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Audi ехала со стороны площади Декабристов, ее водитель неожиданно почувствовал удар в левую часть лобового стекла", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что от удара молодого человека отбросило на встречную полосу движения. Водитель инспекторам ГАИ рассказал, что во время ДТП на голове пострадавшего был надет капюшон. Мужчина также пояснил, что якобы не видел пешехода, и не смог сказать, откуда он появился на переходе.

По информации Госавтоинспекции, молодого человека с места ДТП скорая доставила в реанимационное отделение больницы.