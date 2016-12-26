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Audi сбила молодого человека в Гродно, юноша в реанимации

27.12.2016 17:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек – Sputnik. Молодой человек был помещен в реанимационное отделение больницы в Гродно после того, как его на пешеходном переходе сбил легковой автомобиль Audi, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Audi сбила молодого человека в Гродно, юноша в реанимации
© Фото: УВД Витебского облисполкома
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Авария произошла утром во вторник на улице Лизы Чайкиной в областном центре.

"Парень пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. Audi ехала со стороны площади Декабристов, ее водитель неожиданно почувствовал удар в левую часть лобового стекла", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что от удара молодого человека отбросило на встречную полосу движения. Водитель инспекторам ГАИ рассказал, что во время ДТП на голове пострадавшего был надет капюшон. Мужчина также пояснил, что якобы не видел пешехода, и не смог сказать, откуда он появился на переходе.

По информации Госавтоинспекции, молодого человека с места ДТП скорая доставила в реанимационное отделение больницы.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Водитель инспекторам ГАИ рассказал, что якобы не заметил внезапно появившегося на переходе пешехода.

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