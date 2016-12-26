МИНСК, 27 дек – Sputnik. Два человека пострадали в результате столкновения автомобиля УАЗ и грузовика, сообщили Sputnik в Витебском областном УМЧС.



УГАИ УВД Гродненского облисполкома Audi сбила молодого человека в Гродно, юноша в реанимации

Авария произошла утром 27 декабря на автотрассе М-8 "Граница Российской Федерации (Езерище) – Витебск – Гомель", возле деревни Лесогорская.

"В результате лобового столкновения двух автомобилей в УАЗ оказалась заблокирована 44-летняя пассажирка. Работниками МЧС с использованием аварийно-спасательного инструмента пострадавшая спасена", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что бригада скорой медицинской помощи женщину с травмами различной степени тяжести доставила в Городокскую центральную районную больницу. По информации МЧС, ранения получил и водитель УАЗ, он также был госпитализирован.

В настоящее время работники отделения ГАИ Городокского РОВД проводят по факту ДТП проверку.