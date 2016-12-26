МИНСК, 27 дек – Sputnik. Житель Брестской области был привлечен к административной ответственности за нарушение режима в пунктах пропуска "Берестовица" – он на границе разбил 8 бутылок со спиртным, которые пытался ввезти сверх установленного лимита, сообщили Sputnik во вторник в Гродненской региональной таможне.



© Фото: Минская региональная таможня Таможенники нашли в письме из США $5 тысяч

По информации таможенников мужчина следовал из Польши по "зеленому" коридору.

"Пытаясь уклониться от ответственности за недекларирование товара, он разбил в режимной зоне восемь бутылок с алкогольными напитками", – сказали в таможне.

Там также сообщили, что нарушителя привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 23.32 (нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь) КоАП.