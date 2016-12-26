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Мужчину оштрафовали за разбитые в ПП "Берестовица" 8 бутылок алкоголя
27.12.2016 19:11 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек – Sputnik. Житель Брестской области был привлечен к административной ответственности за нарушение режима в пунктах пропуска "Берестовица" – он на границе разбил 8 бутылок со спиртным, которые пытался ввезти сверх установленного лимита, сообщили Sputnik во вторник в Гродненской региональной таможне.
© Фото: Минская региональная таможня
По информации таможенников мужчина следовал из Польши по "зеленому" коридору.
"Пытаясь уклониться от ответственности за недекларирование товара, он разбил в режимной зоне восемь бутылок с алкогольными напитками", – сказали в таможне.
Там также сообщили, что нарушителя привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 23.32 (нарушение режима в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь) КоАП.
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На такой шаг житель Брестской области пошел, чтобы не платить за незадекларированный товар.
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