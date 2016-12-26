МИНСК, 27 дек – Sputnik. Сморгонские пограничники в районе пункта пропуска "Каменный Лог" в 800 метрах от границы задержали двух граждан Грузии, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

По информации комитета, мужчины собирались незаконно перейти границу, чтобы попасть в Германию.

"В ходе разбирательства выяснилось, что выходцы с Кавказа первоначально приехали в Брест, но, пообщавшись там со своими земляками, поняли, что их шансы попасть в Польшу без визы близки к нулю", – сказали в ГПК.

Там также сообщили, что после этого грузины решили изменить маршрут и попытаться перейти белорусско-литовскую границу. Не доехав на такси до пункта пропуска "Каменный Лог", они пешком отправились к пограничной полосе, где и были задержаны.

В отношении граждан Грузии был начат административный процесс по ст. 23.29 (незаконное пересечение границы) и 23.30 (нарушение пограничного режима) КоАП – им грозит штраф до 100 базовых величин с депортацией или без нее.

До окончания разбирательства нелегалов поместили в ИВС пограничной группы.