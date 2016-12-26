﻿ Двоих граждан Грузии задержали в 800 м от границы с Литвой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Двоих граждан Грузии задержали в 800 м от границы с Литвой

27.12.2016 19:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 27 дек – Sputnik. Сморгонские пограничники в районе пункта пропуска "Каменный Лог" в 800 метрах от границы задержали двух граждан Грузии, сообщили Sputnik в Государственном пограничном комитете Беларуси.

Двоих граждан Грузии задержали в 800 м от границы с Литвой
© flickr.com/ Kevin Saff
Мужчину оштрафовали за разбитые в ПП "Берестовица" 8 бутылок алкоголя

По информации комитета, мужчины собирались незаконно перейти границу, чтобы попасть в Германию.

"В ходе разбирательства выяснилось, что выходцы с Кавказа первоначально приехали в Брест, но, пообщавшись там со своими земляками, поняли, что их шансы попасть в Польшу без визы близки к нулю", – сказали в ГПК.

Там также сообщили, что после этого грузины решили изменить маршрут и попытаться перейти белорусско-литовскую границу. Не доехав на такси до пункта пропуска "Каменный Лог", они пешком отправились к пограничной полосе, где и были задержаны. 

В отношении граждан Грузии был начат административный процесс по ст. 23.29 (незаконное пересечение границы) и 23.30 (нарушение пограничного режима) КоАП – им грозит штраф до 100 базовых величин с депортацией или без нее. 

До окончания разбирательства нелегалов поместили в ИВС пограничной группы.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До окончания разбирательства нелегалов поместили в ИВС пограничной группы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Мужчину оштрафовали за разбитые в ПП "Берестовица" 8 бутылок алкоголя
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика