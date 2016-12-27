МИНСК, 27 дек – Sputnik. Голливудская актриса Керри Фишер, которая известна по роли принцессы Леи в саге "Звездные войны", умерла на 61-м году жизни, сообщило издание Hollywood Reporter .



© REUTERS Stefan Wermuth/File Photo Джордж Майкл скончался в своем доме на 54-м году жизни

Ранее сообщалось, что Керри Фишер была госпитализирована в Лос-Анджелесе после сердечного приступа. Ее в больнице подключили к аппарату искусственного дыхания.

У 60-летней актрисы случился сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в учреждение здравоохранения в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту.

RIP Carrie Fisher pic.twitter.com/5GyQ8P3SG4 — Epic VR Channel (@bigpotplant) 27 декабря 2016 г.

Позднее брат актрисы Тодд Фишер сообщил, что его сестра "вышла из критического состояния" и ее состояние стабилизировалось.