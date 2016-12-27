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Умерла актриса Керри Фишер - принцесса Лея из "Звездных войн"
27.12.2016 21:19 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек – Sputnik. Голливудская актриса Керри Фишер, которая известна по роли принцессы Леи в саге "Звездные войны", умерла на 61-м году жизни, сообщило издание
© REUTERS Stefan Wermuth/File Photo
Ранее сообщалось, что Керри Фишер была госпитализирована в Лос-Анджелесе после сердечного приступа. Ее в больнице подключили к аппарату искусственного дыхания.
У 60-летней актрисы случился сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес. Она была доставлена в учреждение здравоохранения в критическом состоянии, как только самолет приземлился в аэропорту.
Позднее брат актрисы Тодд Фишер сообщил, что его сестра "вышла из критического состояния" и ее состояние стабилизировалось.
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Недавно у 60-летней актрисы случился сердечный приступ во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес.
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