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Фотофакт: дерево упало на 4 машины в Минске
27.12.2016 20:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 дек – Sputnik. Четыре легковых автомобиля были повреждены в Минске упавшим из-за сильного ветра деревом, сообщило во вторник Минское городское УМЧС.
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее синоптики Гидромета предупредили белорусов о циклоне Barbara: по всей республике пройдут обильные осадки, а ветер местами усилится до шквалистого.
"В 20:00 во дворе по проспекту Пушкина дерево упало на четыре автомобиля", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что в результате инцидента никто из людей не пострадал.
На среду 2 декабря Гидрометом в Беларуси был
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По информации столичных спасателей, в результате инцидента никто из людей не пострадал.
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