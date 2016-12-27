МИНСК, 27 дек – Sputnik. Четыре легковых автомобиля были повреждены в Минске упавшим из-за сильного ветра деревом, сообщило во вторник Минское городское УМЧС.



© Sputnik / Виктор Толочко Гидромет предупредил водителей о гололедице 28 декабря

Ранее синоптики Гидромета предупредили белорусов о циклоне Barbara: по всей республике пройдут обильные осадки, а ветер местами усилится до шквалистого.

"В 20:00 во дворе по проспекту Пушкина дерево упало на четыре автомобиля", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что в результате инцидента никто из людей не пострадал.

На среду 2 декабря Гидрометом в Беларуси был объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололедицы . В ГАИ призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах страны из-за ухудшения погоды.