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Фотофакт: дерево упало на 4 машины в Минске

27.12.2016 20:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 27 дек – Sputnik. Четыре легковых автомобиля были повреждены в Минске упавшим из-за сильного ветра деревом, сообщило во вторник Минское городское УМЧС.

Фотофакт: дерево упало на 4 машины в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Гидромет предупредил водителей о гололедице 28 декабря

Ранее синоптики Гидромета предупредили белорусов о циклоне Barbara: по всей республике пройдут обильные осадки, а ветер местами усилится до шквалистого.

"В 20:00 во дворе по проспекту Пушкина дерево упало на четыре автомобиля", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что в результате инцидента никто из людей не пострадал.

На среду 2 декабря Гидрометом в Беларуси был объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололедицы. В ГАИ призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах страны из-за ухудшения погоды.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации столичных спасателей, в результате инцидента никто из людей не пострадал.

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