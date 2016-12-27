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Минобороны РФ рассказало о сужении списка причин катастрофы Ту-154

28.12.2016 08:05 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Проведенный первичный анализ "черного ящика" российского военного самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Черном море вблизи Сочи, позволяет сузить перечень причин катастрофы, сообщает Минобороны РФ.

Минобороны РФ рассказало о сужении списка причин катастрофы Ту-154
© Sputnik/ Роман Шантар
Пилот о расшифровке черных ящиков Ту-154

Основной бортовой самописец был обнаружен и поднят на поверхность 27 декабря. Прибор немедленно был доставлен в Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил в подмосковных Люберцах, где началась его расшифровка. По информации оборонного ведомства, контейнер бортового самописца находился в удовлетворительном состоянии.

"В Центральном научно-исследовательском институте ВВС продолжается расшифровка магнитного носителя доставленного из Сочи бортового самописца Ту-154. Первичный анализ данных с бортового самописца позволяет сузить перечень вероятных причин крушения самолета", — говорится в сообщении.

Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы будут сделаны государственной комиссией после изучения всех возможных факторов, подчеркивает оборонное ведомство.

Ранее агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах сообщало, что спасатели установили местонахождение двух других черных ящиков, однако из воды их еще не поднимали.

Вместе с тем, следствие уже получило образцы топлива из топливозаправщика, производившего дозаправку Ту-154, по ним назначены соответствующие исследования.

"Получены образцы топлива из топливозаправщика, производившего дозаправку самолета, по ним назначены соответствующие исследования. Также назначено проведение нескольких десятков судебно-медицинских, молекулярно-генетических и других экспертиз", — сообщила и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ СК РФ Светлана Петренко.

Минобороны РФ рассказало о сужении списка причин катастрофы Ту-154
© RUPTLY.
Кадры подъема части фюзеляжа Ту-154 из Черного моря

Она также рассказала, что установлены и допрошены новые очевидцы авиакатастрофы. "Включая человека, который снял взлет, последующий полет и падение воздушного судна в море. Помимо этой видеозаписи также изъяты записи посадки Ту-154 в международном аэропорту Сочи, последующего руления к месту стоянки и прохождения пограничного контроля его пассажирами", — сказала Петренко.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов "Первого канала", НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

С радаров самолет пропал, согласно данным Минобороны, примерно на 3-й минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. Теракт в основные версии не входит: в их качестве рассматриваются попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность самолета.

К поисковой операции на месте крушения привлечены десятки судов, вертолеты и беспилотники, а также глубоководные аппараты. По последним данным, обнаружено 15 тел жертв крушения лайнера. 

 
Теги: Минск
 
 
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Расследование причин катастрофы над Черным морем продолжается: найдены новые свидетели трагедии, на экспертизу взято топливо с дозаправки лайнера.

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