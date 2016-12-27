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В Минске упавшие из-за сильного ветра деревья повредили 8 автомобилей
27 декабря в Минске упавшие деревья повердили 8 легковых автомобилей. Об этом
«Из-за порывов ветра до 15 метров в секунду произошли одиночные падения деревьев во дворах жилых домов в Минске на проспекте Пушкина, на улицах Казинца и Корженевского. В результате повреждено 8 легковых автомобилей и остекление балкона квартиры на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.
Спасателями проводились работы по распилу и уборке рухнувших деревьев.
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