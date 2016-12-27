27 декабря в Минске упавшие деревья повердили 8 легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Минску.

«Из-за порывов ветра до 15 метров в секунду произошли одиночные падения деревьев во дворах жилых домов в Минске на проспекте Пушкина, на улицах Казинца и Корженевского. В результате повреждено 8 легковых автомобилей и остекление балкона квартиры на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

Спасателями проводились работы по распилу и уборке рухнувших деревьев.