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В Минске упавшие из-за сильного ветра деревья повредили 8 автомобилей

28.12.2016 08:55 — ЧП | Tut.by  
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27 декабря в Минске упавшие деревья повердили 8 легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Минску.

«Из-за порывов ветра до 15 метров в секунду произошли одиночные падения деревьев во дворах жилых домов в Минске на проспекте Пушкина, на улицах Казинца и Корженевского. В результате повреждено 8 легковых автомобилей и остекление балкона квартиры на первом этаже пятиэтажного жилого дома. Пострадавших нет», — сообщили в МЧС.

Спасателями проводились работы по распилу и уборке рухнувших деревьев.

 
Теги: Минск
 
 
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