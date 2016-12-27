МИНСК, 28 дек – Sputnik. Все восемь пассажиров микроавтобуса "Газель" были помещены в учреждение здравоохранение после ДТП в Бешенковичском районе, сообщили в среду в МВД Беларуси.



© Фото: УВД Витебского облисполкома "Газель" с 8 пассажирами врезалась в фуру в Бешенковичском районе

Авария произошла накануне около 08:40 на автодороге Минск – Витебск: сначала на скользкой дороге занесло большегрузный автомобиль MAN, а затем в него врезалась "Газель" .

"Ехавшие в "Газели" восемь пассажиров помещены в больницу", – сказали в МВД.

Как ранее сообщили в УВД Витебского облисполкома, водители в результате аварии не пострадали. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время проводят проверку.