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Дым в санатории "Шинник" в Бобруйске: эвакуированы 30 человек
28.12.2016 09:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Тридцать человек были эвакуированы из санатория "Шинник" в Бобруйске из-за сильного задымления в здании приемно-медицинского корпуса, сообщили Sputnik в среду в Могилевском областном УМЧС.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сообщение о дыме в санатории поступило в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС накануне в 16:06.
"Персоналом санатория до прибытия подразделений МЧС с вышележащих этажей здания эвакуировано 30 человек", – сказали в МЧС.
В управлении проинформировали, что сейчас на первом этаже здания ведутся ремонтные работы, помещения не используются по назначению.
По данным спасателей, в результате возгорания строительного мусора в здании закопчены стены и потолок, никто не пострадал. Предполагаемой причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.
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В коридоре первого этажа здания, где сейчас ведется ремонт, загорелся строительный мусор.
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