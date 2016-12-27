﻿ Дым в санатории "Шинник" в Бобруйске: эвакуированы 30 человек. 21.by
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Дым в санатории "Шинник" в Бобруйске: эвакуированы 30 человек

28.12.2016 09:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек – Sputnik. Тридцать человек были эвакуированы из санатория "Шинник" в Бобруйске из-за сильного задымления в здании приемно-медицинского корпуса, сообщили Sputnik в среду в Могилевском областном УМЧС.

Дым в санатории "Шинник" в Бобруйске: эвакуированы 30 человек
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сообщение о дыме в санатории поступило в центр оперативного управления Бобруйского ГРОЧС накануне в 16:06.

"Персоналом санатория до прибытия подразделений МЧС с вышележащих этажей здания эвакуировано 30 человек", – сказали в МЧС.

В управлении проинформировали, что сейчас на первом этаже здания ведутся ремонтные работы, помещения не используются по назначению.

По данным спасателей, в результате возгорания строительного мусора в здании закопчены стены и потолок, никто не пострадал. Предполагаемой причиной пожара является неосторожное обращение с огнем.

 
Теги: Минск
 
 
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В коридоре первого этажа здания, где сейчас ведется ремонт, загорелся строительный мусор.

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