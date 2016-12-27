Эксперты назвали самым громким судебным процессом уходящего года в Беларуси суд над отцом и сыном Япринцевыми .

"То, что в Беларуси регулярно задерживают и высокопоставленных чиновников, и бизнесменов за коррупционные преступления, ни для кого не является секретом. Но не все они доходят до суда. А дело Япринцевых показало, что в стране не только нет неприкасаемых, но то, как в самом ближнем кругу умеют "сдавать" своих давних партнеров", — заявил Sputnik эксперт в области уголовного права.

По его словам, с полным правом можно назвать суд по обвинению Япринцевых в мошенничестве самым громким судебным процессом 2016 года.

"И не только потому, что Япринцева-старшего все годы называли правой рукой одного из самых приближенных к президенту бизнесменов главы группы компаний "Трайпл" Юрия Чижа", — отметил эксперт.



© Sputnik / Виктор Толочко Суд по делу Япринцевых

"Наверное, это самый громкий судебный процесс со времен Галины Журавковой, когда в открытом судебном заседании озвучиваются суммы, которыми распоряжались по своему усмотрению белорусские олигархи и их дети", — сказал собеседник.

Резонансным данный процесс стал еще и потому, что свидетелем по делу Япринцевых проходил на то время уже опальный Чиж, которого на допрос в суд доставили из СИЗО КГБ.

Резонанса в обществе на этом процессе еще добавило присутствие в зале суда многочисленных родственников обвиняемых, друзей Япринцева-старшего. Суд длился несколько месяцев, и каждый день в зале суда не было свободного места. Формально точка в судебном процессе еще не поставлена, обвиняемые могут обжаловать приговор в Верховном суде.

Самый "кусачий" процесс

Весной 2016 года интернет буквально взорвала новость о том, что собака породы хаски загрызла 8-месячную девочку в квартире . Следственные органы вначале опровергали информацию о том, что хаски отгрызла и съела ручку умершей девочки, также появились многочисленные комментарии зоозащитников о том, что 3-месячный щенок хаски не может такого сделать. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении матери умершей девочки за оставление в опасности ребенка.



© Sputnik/ Анна Нефедова Обвиняемая Екатерина Пашук с адвокатом

В итоге суд Фрунзенского района Минска приговорил мать 8-месячной девочки, которую она оставила в одной комнате с некормленой собакой, к трем годам лишения свободы. В ходе судебных слушаний было установлено, что перед страшной трагедией молодая женщина несколько дней была в запое. Суд над женщиной длился в течение пяти дней и вызвал широкий общественный резонанс. Многие пользователи соцсетей отмечали, что в смерти ребенка кроме матери виновны и лица, знавшие о том, что творилось в ее доме, но не оказавшие своевременную помощь ребенку. Щенка хаски вернули заводчику в Толочин.

Самый "рекордный" процесс

Процесс по делу 17-ти попал в топ по количеству рекордов. "Во-первых, потому, что это самый многочисленный по количеству обвиняемых судебный процесс о торговле психотропами. Оперативники, которые собирали материал по данному делу, уверены, что главный фигурант дела, Константин Вилюга по прозвищу Кот, не только осуществлял контроль всего рынка наркотиков в Беларуси, но создавал филиалы в России", — данное мнение высказал Sputnik эксперт в области уголовного права.



© Фото: Сергей Сацюк / БелаПАН В Минском городском суде оглашен приговор по делу крупнейшей наркосети в Беларуси, главный фигурант — Константин Вилюга

По его словам, на скамье обвиняемых 17 человек, из которых трое — сотрудники правоохранительных органов — один сотрудник ГУБОПик МВД и два оперуполномоченных КГБ. Среди обвиняемых — две девушки, 26-летняя гражданка России Ирина и 24-летняя минчанка Алина Терегеря. Еще одним рекордом является то, что прокурор зачитывал обвинение несколько дней, оно было написано на 200 страницах. Прокурор попросил для всех более 220 лет лишения свободы, для главного фигуранта — 20 лет лишения свободы.

Обвиняемых защищают более 20 адвокатов, среди которых бывший прокурор. Эксперты прогнозируют, что оглашение резолютивной части приговора, которое назначено на 13 декабря, будет длиться не один час.

Самый "спортивный" суд

Еще одним из самых резонансных процессов, который спровоцировал громкие заявления в прессе, эксперты назвали процесс по делу бывшего генерального директора хоккейного клуба "Динамо-Минск" Максима Субботкина. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Во время своего последнего слова в суде сильно похудевший за время нахождения в СИЗО Субботкин плакал, обвинял своего бывшего коллегу Владимира Бережкова в оговоре.



© Sputnik / Виктор Толочко Субботкин в суде

"Тебе мои дети будут сниться", — заявил на одном из судебных заседаний Субботкин, заочно обращаясь к Бережкову, с котором отсидел в СИЗО несколько месяцев. На что Бережкову пришлось в соцсетях разместить комментарий, основной смысл которого сводился к фразе: "не я потянул Субботкина в тюремный омут".

Бережков на стадии предварительного расследования заявил, что ежемесячно передавал Субботкину значительные суммы, снятые с карточки на поставное лицо. Бережков признал себя виновным, покаялся и его помиловали.

Так и не состоявшийся

Еще во время судебного процесса над отцом и сыном Япринцевыми эксперты прогнозировали, что не менее громким может быть суд по делу главы группы компаний "Трайпл" Юрия Чижа , который к тому времени уже несколько месяцев находился в СИЗО КГБ по обвинению в неуплате налогов. О задержании Чижа стало известно в начале марта из неофициальных источников, пару дней спустя глава КГБ Валерий Вакульчик собрал пресс-конференцию, на которой рассказал о том, как Чиж на скорости 220 км убегал от оперативников в сторону границы. Бизнесмен Юрий Чиж, возглавляющий ООО "Трайпл", был задержан 11 марта сотрудниками КГБ Беларуси. Вместе с ним также задержали топ-менеджмент компании "Трайпл", принадлежащей Чижу. По информации КГБ, олигарх выводил деньги из Беларуси посредством фиктивной коммерческой структуры, созданной в Российской Федерации.



© Sputnik/ Анна Нефедова Журналисты и фотокорреспонденты в ожидании Юрия Чижа

Чиж провел в СИЗО 188 дней. То, что суда над Чижом не будет, стало ясно, когда он появился в зале суда Центрального района в качестве свидетеля по делу Япринцевых. Опального олигарха привезли не в спецавтомобиле, как обычного сидельца "американки", он появился в суде без наручников, в сером дорогом костюме, зашел в зал через дверь, расположенную возле судьи. Через месяц стало известно, что Чиж возместил ущерб и отпущен из СИЗО . Информированные источники уверяют, что он написал президенту прошение и ждет помилования.