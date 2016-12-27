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Сильный ветер повредил в Минске восемь машин

28.12.2016 09:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Восемь легковых автомобилей были повреждены в Минске в результате падения деревьев из-за сильного ветра, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.

Сильный ветер повредил в Минске восемь машин
© Sputnik / Виктор Толочко
Гидромет предупредил водителей о гололедице 28 декабря

Накануне синоптики объявили, что на Беларусь надвигается циклон Barbara, который принесет в страну сильный ветер, дожди и снег. Ранее сообщалось о четырех поврежденных легковушках

"По оперативным данным, из-за порывов ветра (до 15 м/с) произошли одиночные падения деревьев во дворах жилых домов в Минске на проспекте Пушкина, а также на улице Казинца и Корженевского. В результате повреждены восемь легковых автомобилей", — говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Спасателями проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев. 

Кроме этого, по данным МЧС, была повреждена балконная рама на первом этаже столичной пятиэтажки. К счастью, никто в результате случившегося не пострадал.

В МЧС проинформировали, что поздно вечером 27 декабря в ГПО "Белэнерго" поступило сообщение об отключении электроэнергии в трех населенных пунктах Копыльского района Минской области.

На среду 28 декабря Гидрометом в Беларуси был объявлен оранжевый уровень опасности из-за гололедицы. В ГАИ призвали водителей быть предельно внимательными на дорогах страны из-за ухудшения погоды.

 
Теги: Минск
 
 
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Последствия сильного ветра были зафиксированы не только в столице - в Копыльском районе непогода обесточила три населенных пункта.

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