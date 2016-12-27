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Сильный ветер повредил в Минске восемь машин
28.12.2016 09:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек — Sputnik. Восемь легковых автомобилей были повреждены в Минске в результате падения деревьев из-за сильного ветра, сообщили Sputnik в МЧС Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Накануне синоптики объявили, что
"По оперативным данным, из-за порывов ветра (до 15 м/с) произошли одиночные падения деревьев во дворах жилых домов в Минске на проспекте Пушкина, а также на улице Казинца и Корженевского. В результате повреждены восемь легковых автомобилей", — говорится в сообщении, размещенном на
Спасателями проводились работы по распиловке и уборке упавших деревьев.
Кроме этого, по данным МЧС, была повреждена балконная рама на первом этаже столичной пятиэтажки. К счастью, никто в результате случившегося не пострадал.
В МЧС проинформировали, что поздно вечером 27 декабря в ГПО "Белэнерго" поступило сообщение об отключении электроэнергии в трех населенных пунктах Копыльского района Минской области.
На среду 28 декабря
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Последствия сильного ветра были зафиксированы не только в столице - в Копыльском районе непогода обесточила три населенных пункта.
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