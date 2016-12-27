МИНСК, 28 дек – Sputnik. Работница одного из складов солигорского ОАО "ЛМЗ Универсал" подозревается в крупном хищении имущества предприятия, чтобы скрыть преступление, женщина заявила в милицию о краже, совершенной на складе, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

"По данным следствия, 54-летняя женщина, работая на одном из складов завода, с целью избежать ответственности сообщила в правоохранительные органы о проникновении на склад и хищении неизвестным лицом ТМЦ", – сказала Белоног.

По ее словам, по факту было возбуждено уголовное дело, однако затем следователи выяснили: отраженные в заявлении обстоятельства кражи не соответствуют действительности.

"Женщина, являясь материально-ответственным лицом, на протяжении многих лет похищала вверенные ей инструменты и оборудование, которое сбывала физлицам", – сообщила представитель УСК, уточнив, что сумма причиненного ущерба составила около 150 тысяч рублей.

Работнице ОАО предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 211 (присвоение и растрата имущества лицом, которому оно вверено, совершенное в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 400 (заведомо ложный донос, совершенный из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Беларуси, в настоящее время она заключена под стражу.