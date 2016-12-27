В Бобруйске 27 декабря произошел пожар в санатории «Шинник». Эвакуировали 30 человек, из которых 10 — персонал. Люди не пострадали, сообщили в МЧС .





О задымлении в здании приемно-медицинского корпуса санатория сообщили в 16.06. К прибытию спасателей людей эвакуировали, первый этаж корпуса был в дыму.





Из-за пожара сгорело 4 кв. м строительного мусора, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет.





На первом этаже здания ведутся ремонтные работы, помещения не эксплуатируются. Полагают, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Виновных устанавливают.