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В Бобруйске из-за пожара в санатории эвакуировали 30 человек
В Бобруйске 27 декабря произошел пожар в санатории «Шинник». Эвакуировали 30 человек, из которых 10 — персонал. Люди не пострадали, сообщили в
О задымлении в здании приемно-медицинского корпуса санатория сообщили в 16.06. К прибытию спасателей людей эвакуировали, первый этаж корпуса был в дыму.
Из-за пожара сгорело 4 кв. м строительного мусора, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет.
На первом этаже здания ведутся ремонтные работы, помещения не эксплуатируются. Полагают, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Виновных устанавливают.
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Полагают, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.
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