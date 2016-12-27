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В Бобруйске из-за пожара в санатории эвакуировали 30 человек

28.12.2016 09:59 — ЧП | Tut.by  
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В Бобруйске 27 декабря произошел пожар в санатории «Шинник». Эвакуировали 30 человек, из которых 10 — персонал. Люди не пострадали, сообщили в МЧС.


О задымлении в здании приемно-медицинского корпуса санатория сообщили в 16.06. К прибытию спасателей людей эвакуировали, первый этаж корпуса был в дыму.


Из-за пожара сгорело 4 кв. м строительного мусора, закопчены стены и потолок. Пострадавших нет.


На первом этаже здания ведутся ремонтные работы, помещения не эксплуатируются. Полагают, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем. Виновных устанавливают.

 
 
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Полагают, что пожар начался из-за неосторожного обращения с огнем.

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