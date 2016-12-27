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ГАИ: за сутки на Гомельщине четыре раза сбивали пешеходов, двое погибли

28.12.2016 10:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек – Sputnik. Госавтоинспекция Гомельской области зафиксировали за сутки четыре ДТП с участием пешеходов, в которых два человека погибли, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

ГАИ: за сутки на Гомельщине четыре раза сбивали пешеходов, двое погибли
© Sputnik Наталья Селиверстова
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Всего, по данным инспекции, на территории области произошло 28 ДТП.

Ранения в результате наездов получили жители Гомеля и Речицы: в первом случае на пешеходном переходе 25-летнего мужчину сбил Volkswagen Golf, во втором – под колеса Opel Corsa попала 26-летняя девушка. Оба пешехода были с травмами доставлены бригадами скорой в больницы.

Наезды со смертельным исходом произошли в Гомеле и Рогачевском районе: В областном центре, по данным ГАИ, автомобиль ВАЗ на переходе насмерть сбил 48-летнего мужчину; возле деревни Лучин под колесами BMW погиб 82-летний пенсионер. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Всего, по данным инспекции, на территории области цза истекшие сутки произошло 28 ДТП.

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