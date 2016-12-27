МИНСК, 28 дек — Sputnik. Минский городской суд приговорил экс-руководителя международной благотворительной общественной организации "В помощь детям-сиротам" Вячеслава Давыдовича к 5 годам лишения свободы, передает корреспондент Sputnik из зала суда в среду.

Он признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также ряде преступлений экономической направленности.