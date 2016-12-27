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Дело о педофилии: Давыдовича приговорили к 5 годам лишения свободы
28.12.2016 10:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек — Sputnik. Минский городской суд приговорил экс-руководителя международной благотворительной общественной организации "В помощь детям-сиротам" Вячеслава Давыдовича к 5 годам лишения свободы, передает корреспондент Sputnik из зала суда в среду.
Он признан виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также ряде преступлений экономической направленности.
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Минский городской суд приговорил экс-руководителя международной благотворительной общественной организации "В помощь детям-сиротам"...
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