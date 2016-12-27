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Микроавтобус Iveco с продуктами перевернулся на М1
28.12.2016 10:47 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Водитель микроавтобуса Iveco, избегая попутного столкновения, допустил занос, в результате которого машина вылетела в кювет, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
© Фото: УГАИ УВД Гомельского облисполкома
По данным ГАИ, авария произошла накануне утром на 248-м километре автодороги М1/Е30 "Брест – Минск – граница Российской Федерации".
"По предварительной информации, 43-летний житель Баранович не выбрал безопасную скорость движения и, чтобы избежать столкновения с движущимся впереди авто, принял влево, после чего, не справившись с управлением, допустил вылет автомобиля в левый кювет", – сказали в инспекции.
Там также сообщили, что в кювете микроавтобус Iveco перевернулся. В результате аварии мужчина получил травмы и был госпитализирован в Барановичскую городскую больницу.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту ДТП проверку.
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В результате аварии водитель буса получил травмы и был госпитализирован в Барановичскую городскую больницу.
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