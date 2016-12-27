МИНСК, 28 дек – Sputnik. Рабочий получил тяжелую травму в цеху ОАО "Речицкий метизный завод", руку мужчины затянуло в гвоздильный автомат, сообщило издание " Днепровец ".



© Sputnik Егор Еремов Очередное ЧП на "Беларуськалии": с высоты упали двое рабочих

Инцидент на заводе в Гомеле произошел ночью 27 декабря во время работы третьей смены.

По словам начальника отдела охраны труда завода Юрия Костромы, при проведении наладочных работ на оборудовании, спецодежду рабочего затянуло в станок, на котором был снят защитный кожух.

Сообщается, что пострадавшего с травмами правой руки доставили в травматологию центральной районной больницы. Ожидается, что в учреждении здравоохранения мужчина проведет около двух недель.

В настоящее время на заводе выясняют обстоятельства произошедшего и причины, которые могли привести к травме рабочего.