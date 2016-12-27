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ЧП на Речицком метизном: руку рабочего затянуло в гвоздильный автомат
28.12.2016 11:40 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Рабочий получил тяжелую травму в цеху ОАО "Речицкий метизный завод", руку мужчины затянуло в гвоздильный автомат, сообщило издание "
© Sputnik Егор Еремов
Инцидент на заводе в Гомеле произошел ночью 27 декабря во время работы третьей смены.
По словам начальника отдела охраны труда завода Юрия Костромы, при проведении наладочных работ на оборудовании, спецодежду рабочего затянуло в станок, на котором был снят защитный кожух.
Сообщается, что пострадавшего с травмами правой руки доставили в травматологию центральной районной больницы. Ожидается, что в учреждении здравоохранения мужчина проведет около двух недель.
В настоящее время на заводе выясняют обстоятельства произошедшего и причины, которые могли привести к травме рабочего.
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Пострадавшего с травмами правой руки доставили в травматологию центральной районной больницы.
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