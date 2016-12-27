﻿ ЧП на Речицком метизном: руку рабочего затянуло в гвоздильный автомат. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ЧП на Речицком метизном: руку рабочего затянуло в гвоздильный автомат

28.12.2016 11:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Рабочий получил тяжелую травму в цеху ОАО "Речицкий метизный завод", руку мужчины затянуло в гвоздильный автомат, сообщило издание "Днепровец".

ЧП на Речицком метизном: руку рабочего затянуло в гвоздильный автомат
© Sputnik Егор Еремов
Очередное ЧП на "Беларуськалии": с высоты упали двое рабочих

Инцидент на заводе в Гомеле произошел ночью 27 декабря во время работы третьей смены.

По словам начальника отдела охраны труда завода Юрия Костромы, при проведении наладочных работ на оборудовании, спецодежду рабочего затянуло в станок, на котором был снят защитный кожух.

Сообщается, что пострадавшего с травмами правой руки доставили в травматологию центральной районной больницы. Ожидается, что в учреждении здравоохранения мужчина проведет около двух недель. 

В настоящее время на заводе выясняют обстоятельства произошедшего и причины, которые могли привести к травме рабочего. 

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пострадавшего с травмами правой руки доставили в травматологию центральной районной больницы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Детоубийце вынесли смертный приговор в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика