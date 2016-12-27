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Детоубийце вынесли смертный приговор в Беларуси

28.12.2016 11:28 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Гомельский областной суд приговорил к исключительной мере наказания — смертной казни — жителя Мозыря, который убил двух своих детей, сообщила Sputnik в среду пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.

Детоубийце вынесли смертный приговор в Беларуси
© Фото: БелаПАН
Стали известны подробности громкого дела детоубийцы из Мозыря

Мужчина признан виновным в совершении убийства с особой жестокостью двух человек. Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован или опротестован в суде высшей инстанции.

Как ранее сообщал Sputnik, убийство произошло 31 января текущего года: в дежурную часть Мозырского районного отдела внутренних дел позвонил местный 39-летний предприниматель и сообщил, что убил своих детей. После звонка мужчина выпрыгнул с балкона четвертого этажа, но остался жив.

Прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа обнаружила тела 9-летней девочки и ее 17-летнего брата с признаками насильственной смерти. Эксперты установили, что юноше были нанесены множественные удары молотком, а девочка была задушена. В момент убийства несовершеннолетних детей обвиняемый был пьян.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 28 дек — Sputnik. Гомельский областной суд приговорил к исключительной мере наказания — смертной казни — жителя Мозыря, который убил двух своих детей,...

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