|
Детоубийце вынесли смертный приговор в Беларуси
28.12.2016 11:28 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек — Sputnik. Гомельский областной суд приговорил к исключительной мере наказания — смертной казни — жителя Мозыря, который убил двух своих детей, сообщила Sputnik в среду пресс-секретарь Гомельского областного суда Ольга Барсукова.
Мужчина признан виновным в совершении убийства с особой жестокостью двух человек. Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован или опротестован в суде высшей инстанции.
Как ранее сообщал Sputnik,
Прибывшая на место преступления следственно-оперативная группа обнаружила тела 9-летней девочки и ее 17-летнего брата с признаками насильственной смерти. Эксперты установили, что юноше были нанесены множественные удары молотком, а девочка была задушена. В момент убийства несовершеннолетних детей обвиняемый был пьян.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 28 дек — Sputnik. Гомельский областной суд приговорил к исключительной мере наказания — смертной казни — жителя Мозыря, который убил двух своих детей,...
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии