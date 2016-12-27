МИНСК, 28дек — Sputnik. Бывший руководитель международной благотворительной общественной организации "В помощь детям-сиротам" Вячеслав Давыдович, которому сегодня суд вынес приговор, своей вины не признает, заявила журналистам адвокат обвиняемого Екатерина Шакун.



© Sputnik / Виктор Толочко Дело о педофилии: Давыдовича приговорили к 5 годам лишения свободы

Минский городской суд в среду огласил приговор Давыдовичу, он признан виновным в педофилии, незаконной предпринимательской деятельности и назначил ему пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Суд проходил в закрытом режиме из-за того, что потерпевшими проходили несовершеннолетние подростки. В СМИ озвучивалась информация о том, что по данному делу проходят сотни потерпевших. Адвокат опровергла данную информацию.

"Что вы, было 8-10 эпизодов, и не все еще были доказаны", — заявила Шакун после оглашения приговора, отвечая на вопрос журналистов о "сотнях потерпевших".

Также адвокат отметила, что Давыдович еще не решил, будет ли обжаловать приговор, но, по ее мнению, имеет на это основания, так как свою вину не признал.

Переквалификация

Прокурор Сергей Кротов сообщил, что государственному обвинению пришлось отказаться от части обвинений Давыдовичу и переквалифицировать две "экономические" статьи — ч.2 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) и ч. 2 ст. 427 (служебный подлог) в одну. В итоге он также признан виновным в осуществлении предпринимательской деятельности без государственной регистрации, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере, и на основании ч.2 ст.233 ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью на срок 5 лет.



© Sputnik / Виктор Толочко Прокурор Сергей Кротов

Это не первый судебный процесс в отношении Давыдовича, он уже был осужден за ранее совершенное преступление

В 2014 году Давыдович был признан виновным по ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса ("предпринимательская деятельность без регистрации с получением дохода в особо крупном размере") и приговорен к лишению свободы на 4 года в колонии общего режима с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью в течение 5 лет.



© Sputnik/ Страница сайта фонда "В помощь детям-сиротам"

Вячеслав Давыдович работал в свое время в милиции и администрации президента Беларуси Александра Лукашенко, он дружил с одним из фигурантов "дела педофилов", предоставляя ему свой особняк.

Дело педофилов

Эксперты полагают, что Давыдович был связан с "делом велосипедистов". По данному делу в 2014 году были осуждены два педофила, они представлялись мальчикам тренерами по велоспорту и футболу. В дневнике одного из педофилов оперативники нашли около 1300 имен мальчиков, с которыми он осуществлял те или иные действия сексуального характера. Также сообщается, что еще несколько аналогичных дневников он успел уничтожить в связи с чем эксперты называют, что число несовершеннолетних жертв педофилов может достигать 10 тысяч. Эксперты отметили, по имеющейся информации именно в дом Давыдовича в Зацене под Минском "велосипедисты"-педофилы и привозили мальчиков. Именно в этом доме и был задержан Давыдович за незаконную предпринимательскую деятельность и позже осужден на 4 года колонии общего режима.

Социальный портрет белорусского педофила

В правоохранительных органах отметили, что за последние годы выросло количество выявленных фактов педофилии в стране.

"Среди белорусских педофилов есть педагоги, врачи, люди искусства, бизнесмены", — сообщили Sputnik в МВД.

По словам собеседников агентства, социальный портрет педофила в Беларуси, пожалуй, такой же, как и везде.

"Среди задержанных и осужденных педофилов-агрессоров, наряду с асоциальными элементами, есть и внешне благопристойные: родители (или родственники), педагоги, представители масс-медиа и искусства, бизнесмены, врачи", — сказали в МВД,

Там отметили, что рецидив среди педофилов достаточно высокий — от 30 до 50 процентов, поэтому МВД выступило с инициативой ужесточить наказание за такие преступления и в 2015 году парламент принял закон, в соответствии с которым за повторные преступления против сексуальной неприкосновенности несовершеннолетних максимальный срок до 10 лет лишения свободы, раньше было 5.

Каждый год в среднем в Беларуси устанавливают 100 фактов педофилии, половина из которых особо тяжкие преступления.