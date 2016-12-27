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ДТП под Бешенковичами: в отношении водителя "Газели" возбудили дело

28.12.2016 12:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек – Sputnik. Обстоятельства столкновения большегрузного автомобиля MAN и микроавтобуса "Газель", в котором пострадали восемь пассажиров буса, выясняет Бешенковичский районным отделом Следственного комитета, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

ДТП под Бешенковичами: в отношении водителя "Газели" возбудили дело
© Sputnik Наталья Селиверстова
Авария с "Газелью" под Бешенковичами: все 8 пассажиров в больнице

ДТП произошло утром 27 декабря на автодороге М3 "Витебск – Минск": микроавтобус врезался в ранее упавший в кювет большегруз. Восемь пассажиров микроавтобуса, рабочие одного предприятия, были доставлены в Бешенковичскую центральную районную больницу. Трое из них находятся в реанимации.

"В отношении водителя автомобиля ГАЗ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК – нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения", – сказала Сахарова. 

В рамках расследования проведен осмотр места ДТП, назначены необходимые экспертизы. 

В УСК обратились к гражданам, которые стали свидетелями аварии, сообщить известную им информацию следователям по телефону: (80212) 48-66-37.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В УСК обратились к гражданам, которые стали свидетелями аварии, сообщить известную им информацию следователям.

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