|
ДТП под Бешенковичами: в отношении водителя "Газели" возбудили дело
28.12.2016 12:26 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Обстоятельства столкновения большегрузного автомобиля MAN и микроавтобуса "Газель", в котором пострадали восемь пассажиров буса, выясняет Бешенковичский районным отделом Следственного комитета, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.
© Sputnik Наталья Селиверстова
ДТП произошло утром 27 декабря на автодороге М3 "Витебск – Минск": микроавтобус
"В отношении водителя автомобиля ГАЗ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК – нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения", – сказала Сахарова.
В рамках расследования проведен осмотр места ДТП, назначены необходимые экспертизы.
В УСК обратились к гражданам, которые стали свидетелями аварии, сообщить известную им информацию следователям по телефону: (80212) 48-66-37.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В УСК обратились к гражданам, которые стали свидетелями аварии, сообщить известную им информацию следователям.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии