МИНСК, 28 дек – Sputnik. Обстоятельства столкновения большегрузного автомобиля MAN и микроавтобуса "Газель", в котором пострадали восемь пассажиров буса, выясняет Бешенковичский районным отделом Следственного комитета, сообщила Sputnik в среду официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.



© Sputnik Наталья Селиверстова Авария с "Газелью" под Бешенковичами: все 8 пассажиров в больнице

ДТП произошло утром 27 декабря на автодороге М3 "Витебск – Минск": микроавтобус врезался в ранее упавший в кювет большегруз . Восемь пассажиров микроавтобуса, рабочие одного предприятия, были доставлены в Бешенковичскую центральную районную больницу. Трое из них находятся в реанимации.

"В отношении водителя автомобиля ГАЗ возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК – нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения", – сказала Сахарова.

В рамках расследования проведен осмотр места ДТП, назначены необходимые экспертизы.

В УСК обратились к гражданам, которые стали свидетелями аварии, сообщить известную им информацию следователям по телефону: (80212) 48-66-37.