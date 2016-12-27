﻿ Семикласснику в Гомельском районе оторвало палец петардой. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Семикласснику в Гомельском районе оторвало палец петардой

28.12.2016 13:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 28 дек – Sputnik. Школьник был госпитализирован с ампутацией пальца в Гомельском районе, несовершеннолетний получил травму в результате взрыва петарды, сообщило издание "Гомельская правда" со ссылкой на официального представителя УВД Гомельского облисполкома Игоря Гришкевича.

Семикласснику в Гомельском районе оторвало палец петардой
© Sputnik/ Дмитрий Гаткевич
МЧС: следуйте инструкции – и проблем с пиротехникой не будет
 

Несчастный случай произошел накануне в поселке Путеводная Звезда: 13-летний школьник решил поджечь найденную в снегу неразорвавшуюся петарду. 

Сообщается, что в результате взрыва подростку оторвало средний палец, школьник также получил переломы еще двух пальцев на руке. Пострадавший был доставлен в Гомельскую городскую клиническую больницу №1.

По информации УВД, медики также диагностировали у подростка, ученика 7 класса, ушибленные раны носа и левой голени. 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мальчика доставили в первую гомельскую больницу, кроме ампутации у него диагностировали два перелома.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Второй "черный ящик" разбившегося Ту-154 поднят на поверхность
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика