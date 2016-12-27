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Семикласснику в Гомельском районе оторвало палец петардой
28.12.2016 13:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Школьник был госпитализирован с ампутацией пальца в Гомельском районе, несовершеннолетний получил травму в результате взрыва петарды, сообщило издание "
© Sputnik/ Дмитрий Гаткевич
Несчастный случай произошел накануне в поселке Путеводная Звезда: 13-летний школьник решил поджечь найденную в снегу неразорвавшуюся петарду.
Сообщается, что в результате взрыва подростку оторвало средний палец, школьник также получил переломы еще двух пальцев на руке. Пострадавший был доставлен в Гомельскую городскую клиническую больницу №1.
По информации УВД, медики также диагностировали у подростка, ученика 7 класса, ушибленные раны носа и левой голени.
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Мальчика доставили в первую гомельскую больницу, кроме ампутации у него диагностировали два перелома.
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