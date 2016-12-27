МИНСК, 28 дек – Sputnik. Пожар в квартире в Минске произошел из-за короткого замыкания елочной новогодней гирлянды, сообщили Sputnik в среду в Минском городском УМЧС.

О горящей однушке, расположенной в доме на улице Алтайской, в МЧС сообщили взволнованные дымом в подъезде соседи.

"Прибывшие на место вызова пожарные-спасатели установили, что в комнате однокомнатной квартиры, расположенной на первом этаже девятиэтажного дома, произошло загорание имущества", – сказали в МЧС.

По информации спасателей, жильцы — женщина и двое малолетних детей — своевременно покинули квартиру. При этом 26-летняя минчанка безуспешно сама пыталась потушить елку.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, причиной которого стало короткое замыкание елочной гирлянды.

В управлении еще раз предупредили граждан: во время новогодних праздников нужно особенно внимательно относиться к елочным гирляндам – их нельзя оставлять без присмотра и использовать более трех часов подряд.