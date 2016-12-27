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Квартира в Минске сгорела из-за короткого замыкания гирлянды

28.12.2016 14:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек – Sputnik. Пожар в квартире в Минске произошел из-за короткого замыкания елочной новогодней гирлянды, сообщили Sputnik в среду в Минском городском УМЧС.

Квартира в Минске сгорела из-за короткого замыкания гирлянды
© flickr.com/ Phil Roeder
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О горящей однушке, расположенной в доме на улице Алтайской, в МЧС сообщили взволнованные дымом в подъезде соседи.

"Прибывшие на место вызова пожарные-спасатели установили, что в комнате однокомнатной квартиры, расположенной на первом этаже девятиэтажного дома, произошло загорание имущества", – сказали в МЧС.

По информации спасателей, жильцы — женщина и двое малолетних детей — своевременно покинули квартиру. При этом 26-летняя минчанка безуспешно сама пыталась потушить елку.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар, причиной которого стало короткое замыкание елочной гирлянды.

В управлении еще раз предупредили граждан: во время новогодних праздников нужно особенно внимательно относиться к елочным гирляндам – их нельзя оставлять без присмотра и использовать более трех часов подряд.

 
Теги: Минск
 
 
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В управлении еще раз предупредили граждан: во время новогодних праздников нужно особенно внимательно относиться к елочным гирляндам.

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