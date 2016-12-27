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Лобовое ДТП под Столбцами: госпитализированы 3 человека

28.12.2016 15:17 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек – Sputnik. Три человека получили травмы и были госпитализированы после лобового столкновения в Столбцовском районе легковых автомобилей Ford Mondeo и Renault Megane, сообщили Sputnik в среду в УВД Миноблисполкома.

Лобовое ДТП под Столбцами: госпитализированы 3 человека
© Фото: СК Беларуси
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Авария произошла около 17:40 27 декабря на 93-м километре дороги Першай – Ивенец – Несвиж. 

"Водитель-женщина на автомобиле Ford не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Renault", – сказали в УВД.

По информации милиции, ранения получили три пассажиры Renault, все они с травмами были доставлены в больницу.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла по вине женщины-водителя – она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.

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