МИНСК, 28 дек – Sputnik. Три человека получили травмы и были госпитализированы после лобового столкновения в Столбцовском районе легковых автомобилей Ford Mondeo и Renault Megane, сообщили Sputnik в среду в УВД Миноблисполкома.

Авария произошла около 17:40 27 декабря на 93-м километре дороги Першай – Ивенец – Несвиж.

"Водитель-женщина на автомобиле Ford не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Renault", – сказали в УВД.

По информации милиции, ранения получили три пассажиры Renault, все они с травмами были доставлены в больницу.

В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.