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Лобовое ДТП под Столбцами: госпитализированы 3 человека
28.12.2016 15:17 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 дек – Sputnik. Три человека получили травмы и были госпитализированы после лобового столкновения в Столбцовском районе легковых автомобилей Ford Mondeo и Renault Megane, сообщили Sputnik в среду в УВД Миноблисполкома.
© Фото: СК Беларуси
Авария произошла около 17:40 27 декабря на 93-м километре дороги Першай – Ивенец – Несвиж.
"Водитель-женщина на автомобиле Ford не справилась с управлением, выехала на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем Renault", – сказали в УВД.
По информации милиции, ранения получили три пассажиры Renault, все они с травмами были доставлены в больницу.
В настоящее время сотрудники ГАИ проводят по факту аварии проверку.
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Авария произошла по вине женщины-водителя – она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу.
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