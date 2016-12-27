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Дело о взятке на миллиард: экс-сотрудник Рогачевского МКК получил 9 лет

28.12.2016 16:56 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 дек – Sputnik. Суд Рогачевского района вынес приговор бывшему начальнику отдела внешнеэкономической деятельности ОАО "Рогачевский молочноконсервный комбинат", который в начале июня текущего года был задержан за получение взяток в размере более миллиарда неденоминированных рублей, сообщили Sputnik в пресс-службе Гомельского областного суда.

Дело о взятке на миллиард: экс-сотрудник Рогачевского МКК получил 9 лет
© Sputnik Михаил Воскресенский
Топ-менеджер Рогачевского МКК продавал сгущенку за взятки

Руководитель в течение пяти лет брал от контрагентов из Казахстана и России деньги и материальные ценности за гарантии заключения с комбинатом контрактов на поставку сухого, концентрированного и сгущенного молока. Задержали мужчину в июне, в отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 430 (получение взятки повторно в крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

"Приговором обвиняемому суд окончательно назначил ему девять лет лишения свободы с конфискацией всего имущества и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей сроком на пять лет", – сказали в суде.

Мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Решением суда с обвиняемого в доход государства будет взыскано более 114 тысяч деноминированных рублей.

По информации пресс-службы, приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Как ранее сообщили Sputnik в УСК по Гомельской области, среди имущества экс-начальника комбината, на которое был наложен арест – автомобиль Volkswagen Passat, два гаража в Рогачеве, а также квартира в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина будет отбывать срок в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

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