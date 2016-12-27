МИНСК, 28 дек – Sputnik. Пожилая женщина не удержалась во время движения троллейбуса в Гродно, упала и сломала ногу, сообщили Sputnik в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент на одном из троллейбусных маршрутов областного центра произошел днем в среду на бульваре Ленинского комсомола.

"Водитель начала движение на зеленый сигнал светофора, проехала примерно десять метров, когда услышал в салоне шум, похожий на падение пассажира", – сказали в УВД.

По данным милиции, после произошедшего женщина не могла сама идти, а медики диагностировали у нее перелом.

Сотрудникам правоохранительных органов пожилая женщина пояснила, что хотела прокомпостировать талон и не удержалась за поручень во время движения общественного транспорта.