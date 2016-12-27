Школьника доставили в городскую клиническую больницу № 1 из поселка Путеводная Звезда Гомельского района. Врачи констатировали у подростка минно-взрывную травму левой кисти, сообщили в УВД Гомельской области.

Милиционеры выяснили, что 13-летний парень вечером вышел на улицу, чтобы встретить своего друга. Пока школьник ждал товарища, он нашел на снегу неразорвавшуюся петарду. Мальчик пытался поджечь полусгоревший фитиль, когда питарда взорвалась прямо в руках.

Ребенка забрали в больницу. Врачи диагностировали у школьника серьезные травмы: перелом первого пальца, отрыв второго пальца на уровне основания фаланги, открытый перелом основной фаланги третьего пальца со смещением отломков. Помимо этого диагностированы ушибленные раны спинки носа и нижней трети левой голени.

С начала декабря сотрудниками органов внутренних дел Гомельской области выявлено 40 фактов незаконного оборота пиротехнических изделий, в результате чего из незаконного оборота изъято более 200 тыс. единиц, шесть человек привлекли к административной ответственности.