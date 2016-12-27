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Переломы пальцев и травмы носа. Под Гомелем семиклассник пытался поджечь петарду
Школьника доставили в городскую клиническую больницу № 1 из поселка Путеводная Звезда Гомельского района. Врачи констатировали у подростка минно-взрывную травму левой кисти, сообщили в УВД Гомельской области.
Милиционеры выяснили, что 13-летний парень вечером вышел на улицу, чтобы встретить своего друга. Пока школьник ждал товарища, он нашел на снегу неразорвавшуюся петарду. Мальчик пытался поджечь полусгоревший фитиль, когда питарда взорвалась прямо в руках.
Ребенка забрали в больницу. Врачи диагностировали у школьника серьезные травмы: перелом первого пальца, отрыв второго пальца на уровне основания фаланги, открытый перелом основной фаланги третьего пальца со смещением отломков. Помимо этого диагностированы ушибленные раны спинки носа и нижней трети левой голени.
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Школьника доставили в городскую клиническую больницу. Врачи констатировали у подростка минно-взрывную травму левой кисти.
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