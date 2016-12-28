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Около 30 человек пострадали при взрыве на празднике на Филиппинах

28.12.2016 22:36 — ЧП | Tut.by  
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Около 30 человек получили ранения при взрыве в городе Хилонгос на южном филиппинском острове Лейте. Об этом сообщило агентство «Синьхуа».

По его данным, взрыв произошел в переполненном парке около 21.00 по местному времени (16.00 по московскому времени). В эти дни жители города празднуют фиесту: люди собирались в парке, чтобы вместе посмотреть матч по боксу. Некоторые СМИ сообщают о жертвах, однако подтверждения этой информации пока нет.

В субботу по меньшей мере 13 человек получили ранения при нападении на христианский храм на юге Филиппин во время рождественской службы.

На юге Филиппин, более 80% населения которых являются католиками, действует одна из самых радикальных исламистских группировок Азии «Абу Сайяф», которая присягнула на верность группировке «Исламское государство» (ИГ). Боевики «Абу Сайяф» терроризируют местное население, похищают людей и устраивают кровавые нападения. В последнее время правительство усилило борьбу с исламистами и добилось ряда военных побед над группировкой.

 
 
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Взрыв произошел в переполненном парке, где жители города Хилонгос праздновали фиесту.

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