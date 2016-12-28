МИНСК, 29 дек — Sputnik. Специалисты завершили основную фазу поисково-спасательной операции на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны РФ, группировка кораблей, которая была задействована в поисковых работах, а также мероприятиях по поднятию частей фюзеляжа, покинула зону акватории Черного моря.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, пропал с радаров 25 декабря на третьей минуте полета. Обломки лайнера обнаружены на дне моря в 1,7 километра от берега. На борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

Как ожидается правительственная комиссия, созданная для расследования причин авиакатастрофы, во главе с министром транспорта РФ Максимом Соколовым в четверг отчитается о первых выводах и итогах своей работы.

Поисково-спасательная оперция

Выяснение причин авиакатастрофы Ту-154 близ Сочи продолжается параллельно с поисковой операцией, в которой была задействована многочисленная разнородная группировка кораблей, судов, глубоководных аппаратов, самолетов и вертолетов Минобороны, МЧС, ФСБ России, других федеральных и региональных структур. В четверг стало известно, что основная фаза поисково-спасательной операции завершена.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:54 / 5.38Mb / просмотров видео: 499) МЧС РФ МЧС РФ Работа водолазов МЧС РФ по поиску под водой и подъему фрагментов Ту-154

Спасатели подняли на поверхность практически все основные фрагменты разбившегося самолета Ту-154 в Черном море. Их уже доставили на специальную площадку в Сочи, где специалисты проведут "выкладку"разбившегося воздушного судна.

Также удалось обнаружить и поднять на поверхность 19 тел погибших при крушении ТУ-154. Они доставлены спецрейсом в Москву для опознания и генетической экспертизы. В четверг водолазы МЧС России возобновили поисковые работы на месте крушения самолета Ту-154 в Сочи, остановленные накакнуне из-за шторма.

Версии и причины

Комиссия по установлению причин крушения Ту-154 продолжает отрабатывать все версии: от некачественного ремонта самолета на заводе до закрылок, которые не убрались.

По данным ФСБ России, основные версии крушения Ту-154 — попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного корабля, в настоящее время не получено.