МИНСК, 29 дек — Sputnik. Комитет государственной безопасности Беларуси во второй половине декабря одну за другой выдал новости о крупных задержаниях — сначала на флагманах отечественного машиностроения, затем в IT- и банковской сферах.



© Sputnik Виталий Белоусов КГБ вскрыл только "верхушку айсберга" коррупции на флагманах Минпрома

Комитет госбезопасности накануне своего 99-летнего юбилея распространил информацию о задержании ряда менеджеров четырех крупных предприятий — ОАО "МТЗ", ОАО "МАЗ", ОАО "БелАЗ", ОАО "Гомсельмаш" . Операция прошла с 5 по 7 декабря, но пресс-релиз ведомство распространило только 19 декабря.

"Все до сих пор гадают, чем руководствовался КГБ, когда почти две недели не сообщал о крупных задержаниях на четырех крупнейших предприятиях страны. Берегли новость к профессиональному празднику или руководствовались тайной следствия", — данное мнение высказал Sputnik эксперт в области уголовного права.

Экспертное сообщество склоняется к мысли, что "все-таки белорусские чекисты вспомнили советскую традицию рапортовать об успехах к праздникам", сказал собеседник агентства и добавил, что, как правило, "следствие спокойно сообщает о задержании, когда уже предъявлено обвинение и прокурор дал санкцию на арест". А в данном случае прошло не три и не 10 суток со дня задержания (это сроки, в которые предъявляется обвинение), а почти две недели, сказал собеседник агентства.

Вместе с тем он отметил, что задержания топ-менеджеров флагманов белорусского машиностроения "были очень тихими". "Информация даже о менее резонансных задержаниях просачивается еще до официального сообщения силовиков, но в этом случае не было даже инсайдерской информации", — сказал собеседник агентства.

КГБ — ньюсмейкер

Эксперты уже назвали последний месяц уходящего года " декабрем задержаний КГБ ". На следующий же день после сообщения о задержаниях топ-менеджеров, КГБ сообщил о новых резонансных арестах: на этот раз на взятке попалась управляющая ФСЗН и ряд топ-менеджеров IT-компаний. Сотрудники КГБ задержали 15 декабря при передаче взятки Рониным в размере 20 тысяч долларов и управляющую Фондом социальной защиты населения (ФСЗН) Министерства труда и социальной защиты Беларуси Людмилу Бачило.



© Фото: КГБ Управляющая Фонда социальной защиты населения Людмила Бачило пишет явку с повинной

Эксперт вместе с тем назвал самым резонансным задержанием КГБ в этом году арест олигарха Юрия Чижа, который, по словам председателя КГБ Валерия Вакульчика, "убегал от спецслужб на скорости 220 километров в час в сторону границы". Главу группы компаний "Трайпл" спустя почти полгода отпустили из СИЗО КГБ, но високосный 2016 год запомнится как год новостей от КГБ.

"Расстрельный" ноябрь

Финиш года запомнится и приведением в исполнение нескольких смертных приговоров . Правозащитники назвали "зачисткой камер смертников" расстрел трех приговоренных к исключительной мере наказания за совершение убийств с особой жестокостью.

В начале ноября 2016 года были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении Геннадия Яковицкого, Ивана Кулеша и Сергея Хмелевского. Приговоры были исполнены в СИЗО номер 1 в Минске. Всего в Беларуси в 2016 году приведены в исполнение четыре смертных приговора, из которых три в один день — 5 ноября.



© Фото: spring96.org Документ из Минского областного суда, подтверждающий факт расстрела приговоренного к смертной казни

Все обвиняемые были приговорены разными судами первой инстанции за убийства, совершенные с особой жестокостью, к расстрелу. Смертники обжаловали приговоры, но Верховный суд не удовлетворил их жалобы и оставил им смертные приговоры.

В Беларуси родственников смертников, как правило, не извещают о казни и не дают последнее свидание перед расстрелом, тела убитых не выдают родным для захоронения, информация о месте захоронения не сообщается.

Через две недели после расстрела в Минске прошла международная конференция по вопросам отмены сметной казни . Ряд экспертов, которые приняли участие в форуме, заявили, что страна находится на пороге отмены сметной казни.

Беларусь является единственной страной в Европе, где существует сметная казнь.