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Под занавес года: КГБ – ньюсмейкер и "расстрельный" ноябрь
29.12.2016 08:07 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Комитет государственной безопасности Беларуси во второй половине декабря одну за другой выдал новости о крупных задержаниях — сначала на флагманах отечественного машиностроения, затем в IT- и банковской сферах.
© Sputnik Виталий Белоусов
Комитет госбезопасности накануне своего 99-летнего юбилея распространил информацию о задержании ряда менеджеров четырех крупных предприятий —
"Все до сих пор гадают, чем руководствовался КГБ, когда почти две недели не сообщал о крупных задержаниях на четырех крупнейших предприятиях страны. Берегли новость к профессиональному празднику или руководствовались тайной следствия", — данное мнение высказал Sputnik эксперт в области уголовного права.
Экспертное сообщество склоняется к мысли, что "все-таки белорусские чекисты вспомнили советскую традицию рапортовать об успехах к праздникам", сказал собеседник агентства и добавил, что, как правило, "следствие спокойно сообщает о задержании, когда уже предъявлено обвинение и прокурор дал санкцию на арест". А в данном случае прошло не три и не 10 суток со дня задержания (это сроки, в которые предъявляется обвинение), а почти две недели, сказал собеседник агентства.
Вместе с тем он отметил, что задержания топ-менеджеров флагманов белорусского машиностроения "были очень тихими". "Информация даже о менее резонансных задержаниях просачивается еще до официального сообщения силовиков, но в этом случае не было даже инсайдерской информации", — сказал собеседник агентства.
КГБ — ньюсмейкер
Эксперты уже назвали последний месяц уходящего года "
© Фото: КГБ
Управляющая Фонда социальной защиты населения Людмила Бачило пишет явку с повинной
Эксперт вместе с тем назвал самым резонансным задержанием КГБ в этом году арест олигарха Юрия Чижа, который, по словам председателя КГБ Валерия Вакульчика, "убегал от спецслужб на скорости 220 километров в час в сторону границы". Главу группы компаний "Трайпл" спустя почти полгода отпустили из СИЗО КГБ, но високосный 2016 год запомнится как год новостей от КГБ.
"Расстрельный" ноябрь
Финиш года запомнится и приведением в исполнение нескольких
В начале ноября 2016 года были приведены в исполнение смертные приговоры в отношении Геннадия Яковицкого, Ивана Кулеша и Сергея Хмелевского. Приговоры были исполнены в СИЗО номер 1 в Минске. Всего в Беларуси в 2016 году приведены в исполнение четыре смертных приговора, из которых три в один день — 5 ноября.
© Фото: spring96.org
Документ из Минского областного суда, подтверждающий факт расстрела приговоренного к смертной казни
Все обвиняемые были приговорены разными судами первой инстанции за убийства, совершенные с особой жестокостью, к расстрелу. Смертники обжаловали приговоры, но Верховный суд не удовлетворил их жалобы и оставил им смертные приговоры.
В Беларуси родственников смертников, как правило, не извещают о казни и не дают последнее свидание перед расстрелом, тела убитых не выдают родным для захоронения, информация о месте захоронения не сообщается.
Через две недели после расстрела в Минске прошла
Беларусь является единственной страной в Европе, где существует сметная казнь.
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