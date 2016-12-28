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Житель Бреста убил битой отца

29.12.2016 09:22 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек – Sputnik. Сотрудники милиции задержали в Бресте мужчину, который подозревается в убийстве своего 55-летнего отца, сообщили в МВД.

Житель Бреста убил битой отца
© flickr.com/ Philip Clifford
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Ежегодно в Беларуси совершается около 500 убийств, большая половина из которых – на бытовой почве людьми в состоянии алкогольного опьянения. 

"В Бресте в 04:40 в своей квартире 25-летний мужчина в ссоре битой избил отца, который через три часа умер в больнице", – сообщили Sputnik в четверг в министерстве внутренних дел Беларуси. 

По данным милиции, оба брестчанина – неработающие. В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос о возбуждении в отношении молодого человека уголовного дела. 

Это не единственное убийство на бытовой почве, которое произошло в стране на этой неделе: в поселке Кировское (Глусский район) 27 декабря в 09:50 в своем доме со следами побоев был обнаружен труп 59-летней женщины.  "Предварительно установлено, что ее 26 декабря в ссоре поленом избил муж, который задержан. Оба пенсионеры", – сказали в МВД. 

Уголовное дело за покушение на убийство возбуждено и в отношении жителя Рогачевского района, который в своей бане после распития спиртных напитков, топором пытался лишить жизни односельчанина, причинив ему резаную рану живота.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Это не единственное убийство на бытовой почве, которое произошло в стране на этой неделе – пенсионерку из Глусского района в собственном доме поленом убил муж.

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