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Трехлетняя девочка обгорела при вспышке газа в Дрогичинском районе

29.12.2016 09:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек – Sputnik. Сотрудники МЧС выясняют причины пожара в Дрогичинском районе, во время которого пострадали женщина и ее внучка, основной версией спасатели назвали нарушение правил эксплуатации газовой плиты.

Пожар произошел в деревне Попина в жилом кирпичном доме, расположенном на улице 8 Марта.

"При розжиге газовой плиты хозяйкой дома – 67-летней пенсионеркой – произошла вспышка газовоздушной смеси, в результате которой получили ожоги трехлетняя внучка хозяйки дома", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что бабушка вынесла девочку из дома на руках, после оказания первой медицинской помощи ребенок с ожогами кистей и лица (12% тела) был бригадой скорой медицинской помощи доставлен в реанимацию Дрогичинской центральной районной больницы. Бабушка была также госпитализирована – у нее ожог лба и ингаляционная травма.

По информации МЧС, пожаром в доме уничтожена кровля, повреждено перекрытие, имущество. В качестве версии возникновения ЧП рассматривается нарушение правил эксплуатации газовой плиты.

 
Теги: Минск
 
 
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В жилом доме при розжиге плиты загорелась газовоздушная смесь, в результате бабушка и внучка и больнице, половина дома уничтожена огнем.

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