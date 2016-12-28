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Житель Новополоцка погиб предположительно из-за непогашенной сигареты

29.12.2016 10:11 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Мужчина погиб на пожаре в Новополоцке, сообщили Sputnik в четверг в Витебском областном управлении МЧС.

Житель Новополоцка погиб предположительно из-за непогашенной сигареты
© flickr.com/ DVIDSHUB
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Сообщение о пожаре в доме по улице Молодежной в Новополоцке поступило к спасателям накануне около двух часов дня. Прибывшие на место происшествия пожарные бригады установили, что возгорание произошло на четвертом этаже жилого дома.

Войдя в квартиру, сотрудники МЧС обнаружили лежащего на полу хозяина, находившегося на грани жизни и смерти. Медики провели реанимационные мероприятия, однако мужчина скончался.

В результате пожара в квартире уничтожено имущество, закопчены стены. Основной версией пожара рассматривается неосторожность при курении.

 
Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Медики попытались спасти обнаруженного на полу хозяина квартиры, однако он все же скончался.

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