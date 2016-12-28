МИНСК, 29 дек – Sputnik. Двое жителей Гродно получили ожоги, пытаясь выкатить свой автомобиль из горящего гаража, сообщили Sputnik в Гродненском областном УМЧС.



© Sputnik / Виктор Толочко Трехлетняя девочка обгорела при вспышке газа в Дрогичинском районе

Возгорание на территории гаражного кооператива, расположенного на улице Славинского произошло ночью в четверг.

"При эвакуации автомобиля из гаража пострадали владелец автомобиля и его жена, которые с ожогами I и II степени кистей рук и лица были госпитализированы", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что пострадавших доставили в ожоговое отделение Городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины возникновения пожара.