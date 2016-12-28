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Муж и жена получили ожоги в Гродно, спасая авто из горящего гаража

29.12.2016 10:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек – Sputnik. Двое жителей Гродно получили ожоги, пытаясь выкатить свой автомобиль из горящего гаража, сообщили Sputnik в Гродненском областном УМЧС.

Муж и жена получили ожоги в Гродно, спасая авто из горящего гаража
© Sputnik / Виктор Толочко
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Возгорание на территории гаражного кооператива, расположенного на улице Славинского произошло ночью в четверг. 

"При эвакуации автомобиля из гаража пострадали владелец автомобиля и его жена, которые с ожогами I и II степени кистей рук и лица были госпитализированы", – сказали в МЧС.

Там также сообщили, что пострадавших доставили в ожоговое отделение Городской клинической больницы скорой медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины возникновения пожара. 

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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С ожогами I и II степени кистей рук и лица супруги были доставлены в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

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