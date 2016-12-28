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Муж и жена получили ожоги в Гродно, спасая авто из горящего гаража
29.12.2016 10:06 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек – Sputnik. Двое жителей Гродно получили ожоги, пытаясь выкатить свой автомобиль из горящего гаража, сообщили Sputnik в Гродненском областном УМЧС.
© Sputnik / Виктор Толочко
Возгорание на территории гаражного кооператива, расположенного на улице Славинского произошло ночью в четверг.
"При эвакуации автомобиля из гаража пострадали владелец автомобиля и его жена, которые с ожогами I и II степени кистей рук и лица были госпитализированы", – сказали в МЧС.
Там также сообщили, что пострадавших доставили в ожоговое отделение Городской клинической больницы скорой медицинской помощи.
В настоящее время сотрудники МЧС устанавливают причины возникновения пожара.
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С ожогами I и II степени кистей рук и лица супруги были доставлены в Городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.
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