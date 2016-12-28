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Борисовчанин привез из РФ кило гашиша для достойной встречи Нового года

29.12.2016 10:59 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек – Sputnik. Сотрудники подразделений по наркоконтролю Минской области перекрыли канал поставки в Беларусь из Москвы гашиша: жителя Борисова, при котором было около килограмма наркотика, задержали в Оршанском районе, сообщили Sputnik в четверг в отделении информации и общественных связей УВД Минского облисполкома.

Задержание милиционеры провели при силовой поддержке бойцов СОБРа. 

"У 24-летнего водителя автомобиля Opel в багажнике была спрятана партия гашиша – 940 граммов", – сказали в УВД.

Молодой человек, по информации милиции, вез наркотик из Москвы и планировал сбыть его в Минске и Минской области. Неработающий житель Борисова  уже попадал в поле зрения наркоконтроля – он фигурировал в одной из разработок торговцев спайсами. Следователям борисовчанин рассказал, что купил гашиш не только за собственные средства – для приобретения партии ему пришлось одолжить три тысячи долларов США у знакомых. 

"Молодой человек объяснил, что вырученный навар планировал потратить на достойную встречу Нового года", – сообщили в УВД.

В отношении молодого человека Борисовским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 Уголовного кодекса Беларуси, ему в качестве наказания может грозить до 15 лет лишения свободы.

 
Теги: Минск
 
 
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Задержание оптового наркодилера милиционеры провели в Оршанском районе при силовой поддержке бойцов СОБРа.

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