|
Милиционер спас девушку на рождественской службе в костеле под Гродно
29.12.2016 11:24 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек – Sputnik. Милиционер оказал первую помощь 16-летней девушке, которой внезапно стало плохо во время рождественского богослужения в костеле в Гродненском районе, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент произошел вечером 24 декабря: в костеле в деревне Селивановцы около 21:30 местная жительница внезапно потеряла сознание из-за проблем с сердцем.
"Капитан милиции Станислав Шутович оказал ее первую медицинскую помощь", – сказали в УВД.
Там также сообщили, что после прибытия бригады скорой медицинской помощи девушке лучше не становилось, поэтому милиционер принял решение доставить ее на служебной машине в Сопоцкинскую больницу.
Впоследствии он также сопроводил реанимобиль из Сопоцкина в больницу Гродно, где несовершеннолетнюю поместили в реанимационное отделение.
По информации УВД, в настоящее время здоровью девушки ничего не угрожает.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудник правоохранительных органов не только отвез пострадавшую в районную больницу, но и сопроводил впоследствии реанимобиль в Гродно.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)
Комментарии