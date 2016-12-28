МИНСК, 29 дек – Sputnik. Милиционер оказал первую помощь 16-летней девушке, которой внезапно стало плохо во время рождественского богослужения в костеле в Гродненском районе, сообщили Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.



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Инцидент произошел вечером 24 декабря: в костеле в деревне Селивановцы около 21:30 местная жительница внезапно потеряла сознание из-за проблем с сердцем.

"Капитан милиции Станислав Шутович оказал ее первую медицинскую помощь", – сказали в УВД.

Там также сообщили, что после прибытия бригады скорой медицинской помощи девушке лучше не становилось, поэтому милиционер принял решение доставить ее на служебной машине в Сопоцкинскую больницу.

Впоследствии он также сопроводил реанимобиль из Сопоцкина в больницу Гродно, где несовершеннолетнюю поместили в реанимационное отделение.

По информации УВД, в настоящее время здоровью девушки ничего не угрожает.