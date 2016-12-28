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Мать Кэрри Фишер скончалась на следующий день после смерти дочери

29.12.2016 11:14 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Американская актриса и певица Дебби Рейнолдс, мать голливудской звезды Кэрри Фишер, скончалась на 85-м году жизни в штате Калифорния.

Мать Кэрри Фишер скончалась на следующий день после смерти дочери
© REUTERS Paul Hackett
Умерла актриса Керри Фишер - принцесса Лея из "Звездных войн"

"Она захотела быть с Кэрри", — сказал сын Дебби Рейнолдс, брат Кэрри Фишер — Тодд Фишер.

Звезда "Звездных войн" Кэрри Фишер, исполнившая в фильме роль Принцессы Леи, скончалась 27 декабря на 61-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца. Но роль Леи не единственная на счету Фишер, она также снималась в многочисленных сериалах и озвучивала мультфильмы.

Между тем, символической награды, которую получают актеры — звезды на голливудской аллее — у Фишер не было, и фанаты решили исправить этот промах. Собственноручно они установили "временную" звезду Керри Фишер на аллее славы. Под именем написано "Да прибудет с тобой сила всегда" — эта фраза напоминает любителям "Звездных войн" о роли Фишер.

Фанаты киноэпопеи со световыми мечами почтили память актрисы и в городке Диснея (город Анахайм, штат Калифорния). Подобные мероприятия в память актрисы будут проходить в течение трех дней и в других местах страны.

Американская актриса и певица Дэбби Рейнольдс (настоящее имя Мэри Фрэнсис Рейнольдс) родилась 1 апреля 1932 года в городе Эль-Пасо, штат Техас. Успех пришел к ней с мюзиклом "Три маленьких слова", в котором Дебби сыграла роль типичной девчонки конца 1930-х годов.

Мать Кэрри Фишер скончалась на следующий день после смерти дочери
© AP/
В 1955 году Дебби Рейнольдс вышла замуж за певца Эдди Фишера, от которого родила дочь Кэрри (ставшую актрисой) и сына Тодда

В 1950-х Дэбби Рейнольдс сыграла одну из своих лучших ролей — сестру Джейн Пауэлл в фильме "Две недели с любовью", а чуть позже снялась в одном из лучших мюзиклов "Поющие под дождем", где она исполнила одну из главных ролей.

Актриса обладала прекрасными вокальными данными. Ее песни Abba Dabba Honeymoon (из фильма "Две недели с любовью") и "Тэмми" (из фильма "Тэмми и холостяк") разошлись миллионными тиражами. Одна из самых успешных актрис Голливуда, она сыграла ряд ярких ролей, например в фильмах "Непотопляемая Молли Браун" (1965), в "Поющей монахине" (1966), в "Разводе по-американски" (1967).

Мать Кэрри Фишер скончалась на следующий день после смерти дочери
© AFP/ Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Дебби Рейнольдс с дочерью Кэрри Фишер

В последние годы жизни актриса жила в Лос-Анджелесе (США) рядом с дочерью Кэрри Фишер.

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году Дебби Рейнолдс получила почетную премию Американской академии кинематографических искусств и наук.

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