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Вандалы осквернили Свято-Успенский собор в Витебске

29.12.2016 11:42 — ЧП | Tut.by  
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Киоскер Свято-Успенского кафедрального собора 26 декабря обнаружила на белых стенах храма буквенные и символические знаки, сделанные черной краской. Один из них — анархический символ. Присутствует и монограмма в форме рыбы, выдержка из Евангелия.


Наглость осквернителей храма, которых не остановило даже наличие камер видеонаблюдения на прилегающей к собору территории, потрясла священнослужителей.

РОВД Октябрьского района города проводит проверку по этому факту, по ее результатам будет дана правовая оценка.

 
 
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Киоскер Свято-Успенского кафедрального собора 26 декабря обнаружила на белых стенах храма буквенные и символические знаки, сделанные черной краской.

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