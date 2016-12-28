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Вандалы осквернили Свято-Успенский собор в Витебске
Киоскер Свято-Успенского кафедрального собора 26 декабря обнаружила на белых стенах храма буквенные и символические знаки, сделанные черной краской. Один из них — анархический символ. Присутствует и монограмма в форме рыбы, выдержка из Евангелия.
Наглость осквернителей храма, которых не остановило даже наличие камер видеонаблюдения на прилегающей к собору территории, потрясла священнослужителей.
РОВД Октябрьского района города проводит проверку по этому факту, по ее результатам будет дана правовая оценка.
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Киоскер Свято-Успенского кафедрального собора 26 декабря обнаружила на белых стенах храма буквенные и символические знаки, сделанные черной краской.
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