МИНСК, 29 дек — Sputnik. Жертв трагедии на рождественской ярмарке в Берлине могло бы быть больше, если бы не автоматический тормоз в фуре, который сработал после удара, передает Berliner Zeitung .



© REUTERS Hannibal Hanschke Все 12 жертв теракта в Берлине опознаны

Издание приводит слова экспертов, расследующих обстоятельства трагедии у Гедехтнискирхе. По их словам, в момент, когда грузовик с полуприцепом врезался в толпу, тормозная система среагировала на удар и остановила машину.

Ранее предполагалось, что польский водитель, который пытался остановить террориста, до того, как злоумышленник застрелил его, пытался схватиться за руль, чтобы предотвратить массовое убийство.

Трагедия произошла в Берлине 19 декабря. Уроженец Туниса Анис Амри направил груженую фуру в толпу на рождественской ярмарке в Берлине. В результате 12 человек погибли, 48 получили травмы. Исполнитель теракта скрылся, однако позже он был убит в Милане .

Ответственность за теракт взяла на себя радикальная группировка "Исламское государство".