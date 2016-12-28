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СМИ: фуру на ярмарке в Берлине остановил автоматический тормоз
29.12.2016 11:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 29 дек — Sputnik. Жертв трагедии на рождественской ярмарке в Берлине могло бы быть больше, если бы не автоматический тормоз в фуре, который сработал после удара, передает
© REUTERS Hannibal Hanschke
Издание приводит слова экспертов, расследующих обстоятельства трагедии у Гедехтнискирхе. По их словам, в момент, когда грузовик с полуприцепом врезался в толпу, тормозная система среагировала на удар и остановила машину.
Ранее предполагалось, что польский водитель, который пытался остановить террориста, до того, как злоумышленник застрелил его, пытался схватиться за руль, чтобы предотвратить массовое убийство.
Трагедия произошла в Берлине 19 декабря. Уроженец Туниса Анис Амри
Ответственность за теракт взяла на себя радикальная группировка "Исламское государство".
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Берлинское издание привело слова экспертов о том, что при ударе тормозная система среагировала автоматически и остановила грузовик.
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