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СМИ: фуру на ярмарке в Берлине остановил автоматический тормоз

29.12.2016 11:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 29 дек — Sputnik. Жертв трагедии на рождественской ярмарке в Берлине могло бы быть больше, если бы не автоматический тормоз в фуре, который сработал после удара, передает Berliner Zeitung.

СМИ: фуру на ярмарке в Берлине остановил автоматический тормоз
© REUTERS Hannibal Hanschke
Все 12 жертв теракта в Берлине опознаны

Издание приводит слова экспертов, расследующих обстоятельства трагедии у Гедехтнискирхе. По их словам, в момент, когда грузовик с полуприцепом врезался в толпу, тормозная система среагировала на удар и остановила машину.

Ранее предполагалось, что польский водитель, который пытался остановить террориста, до того, как злоумышленник застрелил его, пытался схватиться за руль, чтобы предотвратить массовое убийство.

Трагедия произошла в Берлине 19 декабря. Уроженец Туниса Анис Амри направил груженую фуру в толпу на рождественской ярмарке в Берлине. В результате 12 человек погибли, 48 получили травмы. Исполнитель теракта скрылся, однако позже он был убит в Милане.

Ответственность за теракт взяла на себя радикальная группировка "Исламское государство".

 
Теги: Минск
 
 
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Берлинское издание привело слова экспертов о том, что при ударе тормозная система среагировала автоматически и остановила грузовик.

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