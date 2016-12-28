МИНСК, 29 дек – Sputnik. Решением суда браконьеру из Поставского района, который вел дневник своих незаконных охот, был назначен в качестве наказания год лишения свободы условно и крупный штраф, сообщили Sputnik в пресс-службе Государственной инспекции по охране животного и растительного мира.



© Фото: Госинспекция охраны животного и растительного мира Браконьера-графомана задержали в Поставском районе

Мужчину долго не могли поймать с поличным, так как он не пользовался ружьем, а ставил на животных петли. Задержать браконьера удалось только в конце ноября 2015 года – при обыске у него нашли тетрадь, в которой мужчина подробно описывал, какую дичь и где он добыл.

"Доказать удалось только последний случай – добычу двух косуль. Суд обязал браконьера возместить причиненный вред в размере 4,3 тысячи рублей и назначил ему один год ограничения свободы условно", – сказали в инспекции.

Там также сообщили, что по решению суда мужчина должен будет пройти принудительное лечение от алкоголизма.