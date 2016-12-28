МИНСК, 29 дек – Sputnik. Минчанину, который в столице устроил на автомобиле дрифт на Площади Победы, предъявлено обвинение в хулиганстве и надругательстве над историко-культурными ценностями, сообщили Sputnik в четверг в Следственном комитете Беларуси.

Молодой человек на Mercedes 29 ноября около двух часов ночи прокатился по площадке мемориала "Памятник воинам и партизанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг." на площади Победы – в управляемом заносе он проехал на машине три круга по площади. Ему удалось сбежать от милиции, но затем правоохранители установили его личность и задержали.

"Управлением Следственного комитета по г. Минску завершается расследование уголовного дела в отношении 27-летнего минчанина о "дрифте" автомобиля на территории у монумента Победы", – сказали в СК.

Там также сообщили, что мужчина, зная об исторической значимости и культурной ценности памятника, позволил себе недопустимое поведение.

При этом, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, в тот момент минчанин мог в полной мере сознавать значение данных действий и руководить ими.

"Водителю автомобиля предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 339 (хулиганство) и ч. 2 ст. 346 (надругательство над историко-культурными ценностями) Уголовного кодекса Беларуси", – проинформировали в СК.

По данным комитета, сейчас дрифтер знакомится с материалами уголовного дела.